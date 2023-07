संगरूर में स्पा सेंटर की आड़ में चलाया जा रहा देह व्यापार का अड्डा, पुलिस ने की रेड; संचालक गिरफ्तार

संगरूर पुलिस ने एक ऐसे स्पा सेंटर का भंडाफोड़ किया है जिसमें देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना पर स्पा सेंटर में रेड की। रेड के दौरान पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को अब स्पा सेंटर के संचालक के भाई की तलाश है।

संगरूर में स्पा सेंटर की आड़ में चलाया जा रहा देह व्यापार का अड्डा, संचालक गिरफ्तार

संगरूर, जागरण संवाददाता। शहर की पॉश मार्केट में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का अड्डा चलाने वाले स्पा सेंटर मालिकों के खिलाफ थाना सिटी संगरूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सेंटर के एक मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। शहर के सबसे व्यस्त मार्केट में पिछले लंबे समय से स्पा सेंटर पर यह घिनौना कार्य चल रहा था, जिसके बारे में पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने शुक्रवार को छापेमारी करके इस धंधे का पर्दाफाश किया। भोली-भाली लड़कियों से करवाया जाता है देह व्यापार जानकारी देते हुए एसएचओ थाना सिटी ने बताया कि संगरूर इंस्पेक्टर मालविंदर सिंह पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का अड्डा चलाया जा रहा है। यहां स्पा सेंटर संचालकों द्वारा भोली-भाली लड़कियों व महिलाओं को पैसों का लालच देकर देह व्यापार का कारोबार करवाया जाता है। पुलिस ने इस सूचना के आधार पर छापेमारी की और मौके पर से सेंटर संचालक मोहम्मद शाकिर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने थाना सिटी संगरूर में मोहम्मद शाकिर व उसके भाई मोहम्मद रिहान निवासी जहांगीर पुरी दिल्ली के खिलाफ इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956 के तहत केस दर्ज कर लिया। मोहम्मद रिहान की तलाश शुरू कर दी है।

