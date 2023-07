जिला संगरूर के मूनक व खनौरी इलाके में से गुजरते घग्गर दरिया का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार सुबह बारह बजे से पहले जल स्तर 749.2 फीट तक पहुंच गया है। पीछे से आ रहा लगातार पानी बढ़ रहा है। खतरे के निशान पर जलस्तर पहुंच गया है जिसके चलते प्रशासन द्वारा पूरी नजर रखी जा रही है।

संगरूर में खतरे का घंटी, 749.2 फीट पहुंचा घग्गर का लेवल; स्थिति से निपटने के पुख्ता इंतजाम

Your browser does not support the audio element.

संगरूर, जागरण संवाददाता: जिला संगरूर के मूनक व खनौरी इलाके में से गुजरते घग्गर दरिया का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार सुबह बारह बजे से पहले जल स्तर 749.2 फीट तक पहुंच गया है। पीछे से आ रहा लगातार पानी बढ़ रहा है। खतरे के निशान पर जलस्तर पहुंच गया है, जिसके चलते प्रशासन द्वारा पूरी नजर रखी जा रही है। सोमवार रात के समय घग्गर के किनारों में दो जगह पर छोटी दरार भी पड़ी, लेकिन प्रशासन ने तुरंत पुख्ता प्रबंध करके इन दरारों को भरने में सफलता हासिल की। मंगलवार शाम व अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। लगातार बढ़ रहा पानी बेशक इलाके में मौसम साफ है, लेकिन पीछे से आ रहा पानी इलाके के लिए खतरा बन सकता है। डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल, एसएसपी सुरेंद्र लांबा घग्गर के मकोरड़ साहिब इलाके पर मौजूद हैं। डीसी जोरवाल ने कहा कि पानी लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर 749.2 फीट पहुंच गया है, लेकिन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हर स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दरारों को भरने के लिए मिट्टी, खाली थैले, जाल इत्यादि का पुख्ता प्रबंध है। लोगों के लिए अस्थायी पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह अफवाहों पर गौर न करें व स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे।

Edited By: Nidhi Vinodiya