प्राइमरी स्कूल की टीचर ने छात्रों से लगवाए पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

पंजाब के सगरूर में एक प्राइमरी स्कूल की अनियमित टीचर ने छात्रों से पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगवाए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। टीचर वीडियो में बच्चों से कहती है कि बच्चों आपको भी बड़े होकर सरकार से लाठियां ही मिलेंगी व आप पढ़ लिखकर काबिल बनो ताकि सरकारों से अपने हक प्राप्त कर सको। अध्यापिका संगरूर में हुए लाठीचार्ज का जिक्र कर रही थी।

प्राइमरी स्कूल की टीचर ने छात्रों से लगवाए पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे

Your browser does not support the audio element.

संगरूर, जागरण संवाददाता। जिला संगरूर के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल की अध्यापिका द्वारा अपनी कक्षा के छोटे विद्यार्थियों से पंजाब सरकार मुर्दाबार के नारे लगवाने का वीडियो सामने आया। वीडियो तीन जुलाई सोमवार का है, जिसमें अध्यापिका अपनी कक्षा में छोटे बच्चों को अपने पैर पर बंधी पट्टी दिखाते हुए बता रही हैं कि गर्मी की छुट्टियों में बच्चों आप मौज मस्ती करके आए हो, लेकिन यह देखो पंजाब सरकार ने हमारा क्या हाल किया है। अध्यापिका ने बच्चों को बताया कि अनियमित अध्यापकों ने एक जुलाई को मुख्यमंत्री के शहर में धरना लगाया था, क्योंकि अभी तक सरकार ने उन्हें नियमित नहीं किया है। सरकार ने दस वर्षीय पॉलिसी को भी अभी तक लागू नहीं किया है। इस कारण उनकी सैलरी भी अन्य पक्के अध्यापकों के मुकाबले बेहद कम है। अध्यापिका ने बच्चों से कहा कि धरने दौरान मुख्यमंत्री की शह पर पुलिस ने अध्यापकों पर लाठीचार्ज भी किया, इसलिए बच्चों आपको सचेत हो जाना चाहिए। 'आपको भी बड़े होकर सरकार से लाठियां मिलेंगी' वीडियो में अध्यापिका आगे कहती है कि बच्चों आपको भी बड़े होकर सरकार से लाठियां ही मिलेंगी व आप पढ़ लिखकर काबिल बनो, ताकि सरकारों से अपने हक प्राप्त कर सको। इसके बाद अध्यापिका ने बच्चों से पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगवाए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक अन्य वीडियो में सरकारी प्राइमरी स्कूल की उक्त अध्यापिका ने एक जुलाई को कच्चे अध्यापकों पर पुलिस द्वारा अध्यापकों पर लिए लाठीचार्ज, महिला अध्यापकों पर अत्याचार व दुर्व्यवहार की निंदा भी की। साथ ही आरोप लगाया कि पुलिस ने महिला अध्यापकों के महिला अध्यापकों के कपड़े फाड़े व बेहद घिनौना व्यवहार किया है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त करना संभव नहीं है। इस संबंध में जब जिला शिक्षा अधिकारी (प्राइमरी) शिवराज कपूर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके ध्यान मे नहीं है। अगर ऐसी कोई वीडियो सामने आई है तो इसकी जांच करके बनती कार्रवाई अवश्य की जाएगी।

Edited By: Rajat Mourya