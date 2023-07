Sangrur: एनएच-52 पर पहुंचा घग्गर नदी का पानी, आवाजाही ठप; हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार

Sangrur घग्गर दरिया में पड़ी दरारों को भरने में अभी सफलता नहीं मिली है और पानी लगातार गांव को प्रभावित कर रहा है। पानी की मार आसपास के गांवों से होते हुए खनौरी तक पहुंच गई है। दिल्ली-लुधियाना नेशनल हाईवे पर पानी एनएच क्रास करके आगे तेजी से बढ़ रहा है जिस कारण आवाजाही ठप हो गई है। एनएच पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है।

एनएच-52 पर पहुंचा घग्गर नदी का पानी, आवाजाही ठप; हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी कतार : जागरण

संगरूर, जागरण संवाददाता: घग्गर दरिया में मंगलवार रात्रि पड़ी दरारों को भरने में अभी सफलता नहीं मिली है और पानी लगातार गांव को प्रभावित कर रहा है। पानी की मार आसपास के गांवों से होते हुए खनौरी तक पहुंच गई है। दिल्ली-लुधियाना नेशनल हाईवे पर पानी एनएच क्रास करके आगे तेजी से बढ़ रहा है, जिस कारण आवाजाही ठप हो गई है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वह इस ओर आने से गुरेज करें। वहीं ग्रामीणों ने जगह-जगह नाके लगाकर लोगों को आगे जाने से रोक दिया है। एनएच को क्रास करने का प्रयास करते दो ट्रक पानी में बह गए, जिनके चालकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हाईवे पर लगीं वाहनों की लंबी कतारें एनएच पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई है। गांवों में पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई है। वहीं लोगों तक खाने-पीने की वस्तुएं पहुंचाई जा रही है। एनएच के साथ मौजूद खेतों के बीच बने मकानों को लोगों ने रात को ही खाली कर दिया था, वहीं मकानों में फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। खेतों के बीच मकान पूरी तरह से पानी में घिरे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का एनडीआरएफ ने शुरू किया कार्य खनौरी, नाईवाला, जोगेवाला, गुलाड, होतीपुर, नवांगांव, दैड़ पानी की चपेट में हैं। गांव नाईवाला के बाहरी डेरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का एनडीआरएफ ने कार्य आरंभ कर दिया। एनएच पर ट्रक ड्राइवर राकेश कुमार ने बताया कि वह जालंधऱ से चला था व आगरा जाना था, लेकिन सुबह चार बजे ही आगे जाने से रोक दिया। आगे पानी में एक ट्रक बह गया है। वहीं गोबिंदगढ़ से तमिलनाडु जा रहे मित्या मातुर ने बताया कि खनौरी आकर फंस गया है। सुबह चार बजे से यहां अटके हुुए हैं। उनके पास पीने के लिए सिर्फ दो बोतल पानी ही है व खाने का कोई सामान नहीं है। ऐसे में अगर यहां अधिक समय रुकना पड़ा तो काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मौके पर मौजूद एसएचओ मनप्रीत सिंह ने बताया कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए आवाजाही एनएच पर बंद की है। आगे पानी लगातार बढ़ रहा है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का प्रयास करने में जुटे हैं।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN