किसानों का फिर दिल्ली कूच का एलान, खनौरी बॉर्डर फिर सील; भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में पदयात्रा
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेतृत्व में किसान भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में दिल्ली कूच की तैयारी में हैं।
जागरण संवाददाता, संगरूर। भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध सहित अन्य किसानी मुद्दों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) के नेतृत्व में किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच का आह्वान किया है।
एसकेएम (गैरराजनीतिक) के प्रतिनिधि जजगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में किसानों जत्था खनौरी से शुभकरण सिंह की मौत वाली जगह से मिट्टी लेकर दिल्ली जाने की तैयारी में जूटा है, जबकि दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस प्रशासन ने खनौरी का दाता सिंह वाला बार्डर एक बार फिर सील कर दिया है।
कंक्रीट के बैरिकेट लगाने के साथ ही बड़े-बड़े पत्थर, लोहे के बैरिकेट वैल्डिंग करके रास्ते को पुरी तरह से सील कर दिया है। दाता सिंहवाला गांव से जंतर-मंतर तक संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के तत्वाधान में किसान बचाओ पदयात्रा आयोजित करी जा रही है।
228 किलोमीटर की पूरी यात्रा किसान जत्था पैदल तय करेंगे एवं उनके सहायक के तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) की तरफ से किसान साथ रहेंगे। यात्रा का समापन 29 अगस्त 2026 को जंतर-मंतर पर किसान पंचायत कर के किया जाएगा।
खनौरी बार्डर पर रविवार को सुबह दस बजे तक बार्डर स्थल पर किसानों का काफिला नहीं पहुंचा है। हरियाणा पुलिस प्रशासन भी कंक्रीट की बैरिकेट के पीछे ही मौजूद है, जबकि आगे खनौरी की तरफ कोई हलचल नहीं है।