पंजाब के संगरूर में कम अंक आने से 12वीं की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, जहरीला पदार्थ निगल दी जान

संवाद सूत्र, सुनाम ऊधम सिंह वाला (संगरूर)। मूनक के नजदीकी गांव बलरां स्कूली परीक्षा में कम अंक आने के बाद नाबालिग छात्रा ने घर में जहरीला पदार्थ निगल लिया। रविवार सुबह सुनाम के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

थाना मूनक के सहायक थानेदार मेजर सिंह ने बताया कि गांव बलरां की जसमीत कौर 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल की परीक्षा में किसी कारण उसके अंक कम आए थे। इसी बात को लेकर उसने 14 अक्टूबर को घर में कोई जहरीला पदार्थ निगल लिया।