पंजाब: संगरूर में मिठाई का लालच देकर 7 वर्षीय बच्ची से छेड़छाड़, आरोपी ग्रंथी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, लहरागागा (संगरूर)। पंजाब के संगरूर जिले के लहरागागा थाना क्षेत्र के गांव लेहल कलां में 7 वर्ष की बच्ची से कथित छेड़छाड़ का मामला सामने आया है।

बच्ची की मां ने आरोप लगाया कि उसकी लड़की गुरुघर के ग्रंथी सेवक के लड़के के साथ खेलने गई थी। घर लौटने पर उसके चेहरे पर लाल निशान थे और वह कांप रही थी।

मिटाई का लालच देकर किया गलत काम

परिवार के पूछने पर बच्ची ने बताया कि ग्रंथी ने उसके चेहरे पर काटा था। ग्रंथी ने बच्ची को मिठाई का लालच देकर उसके साथ अनुचित हरकतें कीं। परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।