Punjab Flood Fury

Sangrur: लगातार बढ़ रहा है घग्गर में पानी, एनडीआरएफ के बाद सेना से मदद मांगने की तैयारी : जागरण

संगरूर, जागरण संवाददाता: मंगलवार रात्रि मूनक के मकौरड़ साहिब, फूलद, मंडवी इलाके में तीन जगह पर घग्गर दरिया में दरार पड़ गई। सौ फीट चौड़ी इन दरारों की वजह से आसपास मकौरड़ साहिब, फूलद, मंडवी के खेतों में दूर-दूर तक पानी भर गया है। खेतों में नई बीजी धान की फसल व पशुओं का हरा चारा बर्बाद हो गया है। वहीं मकौरड़ साहिब मुख्य लिंक रोड के दोनों तरफ पानी भरने की वजह से गांव का संपर्क अन्य गांवों से टूट गया है। जिला प्रशासन की अगुवाई में टीमें लगातार इन दरारों को भरने में जुटी हैं व बुधवार सुबह तक मंडवी में पड़ी दरार को भर दिया गया है, जबकि बाकी जगहों पर काम युद्ध स्तर पर जारी है। सरकार व प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध मौके पर पहुंचे विधायक लहरागागा विधायक बरिंदर गोयल ने कहा कि घग्गर का जल स्तर खतरे के निशान को पार करके 752 फीट पर पहुंच गया है, जबकि खतरा का निशान 748 के करीब माना जाता है। पीछे से पानी तेज गति से बढ़ रहा है, जिस कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं, लेकिन पंजाब सरकार व प्रशासन की तरफ से हर स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। मांगी गई है सेना की मदद एनडीआरएफ की टीमें पहले ही तैनात कर दी गई थी व अब सेना की मदद मांगी गई है। आसपास के गांवों को जरूरत पड़ने पर खाली करवाया जाएगा व अलग-अलग जगहों पर हजारों लोगों को रखने के लिए अस्थायी पुनर्वास स्थापित किए गए हैं। लोगों के खाने के लिए खाने के पैकेज तैयार है व दवाओं का प्रबंध किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस आपत्ति के मौके पर संयम बनाकर रखें व प्रशासन का पूरा सहयोग करें, ताकि इस आपदा से जल्द से जल्द निपटा जा सके। डीसी जतेंद्र जोरवाल का कहना है कि प्रशासन ने स्थिति से निपटने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हर प्रकार के प्रबंध किए जा चुके हैं।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN