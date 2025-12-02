धूरी में कांग्रेस का अंदरूनी युद्ध, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव के नामांकन के साथ शुरू हुआ ड्रामा
संगरूर के धूरी में ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनावों के नामांकन शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह के कारण चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार चिंतित हैं। उन्हें डर है कि गुटबाजी के कारण कहीं वे चुनाव में हार न जाएं। कांग्रेस के तीन नेता अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिससे स्थिति और जटिल हो गई है। पार्टी एक साझा उम्मीदवार उतारने की बात कर रही है।
विनोद वर्मा, धूरी। ब्लॉक सम्मति व जिला परिषद की चुनाव के नामांकन दाखिल होना शुरु हो गए हैं।
विभिन्न पार्टियों की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने के लिए जोर लगाया हुआ है, लेकिन विधान सभा हलका धूरी में कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट ने चुनाव लड़ने वाले दावेदारों के सांस रोक दिए हैं।
संभावी उम्मीदवारों को डर सता रहा है कि यदि वह एक व्यक्ति विशेष चुनाव में जीत हासिल करते हैं, तो विधान सभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दूसरे नेता उसे किनारे लगाने में कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे।
नेताओं की आपसी गुटबंदी की वजह से संभावी उम्मीदवार दुविधा में हैं। एक तरफ सत्ताधारी पक्ष के पास चुनाव जीतने के लिए बहुत साधन होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको डर है कि वह कांग्रेस पार्टी की भीतरी पक्षपात में फंसकर कहीं पिस न जाएं।
चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का यह डर सही लग रहा है। विधानसभा हलका धूरी में कांग्रेस के मुख्य रूप में तीन नेता अपने चहेते उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इनमें पूर्व विधायक व पूर्व जिला प्रधान दलवीर सिंह गोल्डी खंगूड़ा, कांग्रेसी नेता शुभम शुभी और हरदीप सिंह दौलतपुर के नाम शामिल हैं।
इन द्वारा अपने स्तर पर बैठक करके उम्मीदवारों को चुनाव लड़ाने की बात सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस की यह भीतरी गुटबंदी उम्मीदवारों के लिए टेढी खीर लग रही है।
कांग्रेस के जिला प्रधान जगदेव सिंह गागा ने कहा कि वह आज ही धूरी आ रहे हैं, कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी का सांझा उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेगा।
इस संबंधित पार्टी की ओर से सिंगला को आब्जर्वर नियुक्त कर दिया गया है, वह एक- दो दिन में सभी रिप्रजेंटर व्यक्तियों को इकत्र करके पूरा मुद्दा हल करेंगे। कांग्रेस भाईचारक रूप में इक्टठी होकर चुनाव लड़ेगी।
कांग्रेसी नेता शुभम शुभी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक आर्ब्जवर अश्वनी गुप्ता को लगाया है। ब्लाक सम्मति के छबीस कैडिडेंट में से चुनेंगे कि कौन का उम्मीदवार टिकट का हकदार है।
चाहे किसी को पांच दें या सात यह फैसला उनका है। कांग्रेस के राजा वडिंग, संदीप संधू, जिला प्रधान गागा व अश्वनी गुप्ता ही डिसाइड करेंगे। शुभी ने कहा कि उनके पक्ष को चाहे जितनी टिकट मिले, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रचार करेंगे।
