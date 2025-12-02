धूरी में कांग्रेस का अंदरूनी युद्ध, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव के नामांकन के साथ शुरू हुआ ड्रामा

विनोद वर्मा, धूरी। ब्लॉक सम्मति व जिला परिषद की चुनाव के नामांकन दाखिल होना शुरु हो गए हैं। विभिन्न पार्टियों की ओर से अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने के लिए जोर लगाया हुआ है, लेकिन विधान सभा हलका धूरी में कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट ने चुनाव लड़ने वाले दावेदारों के सांस रोक दिए हैं। संभावी उम्मीदवारों को डर सता रहा है कि यदि वह एक व्यक्ति विशेष चुनाव में जीत हासिल करते हैं, तो विधान सभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दूसरे नेता उसे किनारे लगाने में कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। नेताओं की आपसी गुटबंदी की वजह से संभावी उम्मीदवार दुविधा में हैं। एक तरफ सत्ताधारी पक्ष के पास चुनाव जीतने के लिए बहुत साधन होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनको डर है कि वह कांग्रेस पार्टी की भीतरी पक्षपात में फंसकर कहीं पिस न जाएं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का यह डर सही लग रहा है। विधानसभा हलका धूरी में कांग्रेस के मुख्य रूप में तीन नेता अपने चहेते उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, इनमें पूर्व विधायक व पूर्व जिला प्रधान दलवीर सिंह गोल्डी खंगूड़ा, कांग्रेसी नेता शुभम शुभी और हरदीप सिंह दौलतपुर के नाम शामिल हैं।