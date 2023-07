मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, फसलों का दो गुणा मुआवजा देने का किया ऐलान

Punjab News बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में किसानों की फसलों के हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।सीएम मान ने कहा कि फसलों का दो गुणा मुआवजा भी देने को तैयार हैं लेकिन किसी की जान इस बाढ़ में नहीं जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का लिया जायजा

जागरण संवाददाता, संगरूर। बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत कई क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई है। वहीं, पंजाब के कई जिलों में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में किसानों की फसलों के हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। केंद्र से नहीं मिला कोई खास पैकेज सीएम मान ने कहा कि फसलों का दो गुणा मुआवजा भी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी की जान इस बाढ़ में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि जान बहुमूल्य है, जिसे अदा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बाढ़ के मद्देनजर कोई विशेष पैकेज की मदद अभी तक नहीं दी है। न ही उनकी तरफ से केंद्र कोई मदद मांगी गई है। इस आपदा से निपटने के बाद ही पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है व फिर ही केंद्र से मांग करेंगे। 'पंजाब खुद बाढ़ के नुकसान की भरपाई करेगा' सीएम ने कहा कि वह केंद्र से भीख नहीं मांगें, केंद्र नहीं भी फंड देगा तो भी पंजाब सरकार खुद आपदा की भरपाई करेगी। केंद्र ने दस जुलाई को 218 करोड़ रुपये जारी किए हैं। सीएम भगवंत मान ने कहा कि वह बाढ़ से प्रभावित हुए सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं व एक-एक ईंच की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। पंजाब सरकार इस कुदरती आपदा के शिकार हुए लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। क्या बोले सीएम मान? मान ने कहा कि सरकार ने समय से पहले ही नहरों की सफाई व किनारों को मजबूत करवा चुकी थी, जिसकी बदौलत भारी क्षति होने से बचाव रहा है। हरियाणा, राजस्थान व हिमाचल पानी में अपना हिस्सा मांगने में जुटे रहते हैं, अब यह राज्य अपना हिस्सा रोक लें। लेकिन अब पंजाब को डुबने के लिए छोड़ दिया है।

Edited By: Preeti Gupta