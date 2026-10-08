'अकाली दल की सरकार आते ही मुकदमों की पर्चियां बनाकर फाड़ देंगे...', संगरूर में बोले सुखबीर बादल

संवाद सूत्र, लहरागागा (संगरूर)। पंजाब में चारों तरफ गुंडागर्दी का राज है। प्रदेश सरकार के अब केवल ढाई-तीन महीने ही बचे हैं। सरकार द्वारा दर्ज किए गए सभी कथित झूठे व बदलाखोरी के तहत दर्ज मुकदमों को पर्चियां बनाकर फाड़ दिया जाएगा।

यह बातें लहरागागा की पूर्व नगर कौंसिल अध्यक्ष डॉ. बलविंदर कौर के निवास पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री व शिअद के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने कहीं। उन्होंने कहा कि डॉ. बलविंदर कौर पर भी केस दर्ज करवाया है।

बादल ने दावा किया कि पंजाब में जितना भी विकास हुआ है, वह अकाली सरकारों के समय में ही हुआ है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल लगातार दस वर्ष मुख्यमंत्री रहे। उनके कार्यकाल के दौरान पंजाब में बेहद विकास हुआ। ऐसा दौर फिर दोबारा आना चाहिए, ताकि पंजाब का फिर से विकास हो सके।