रूपनगर के कीरतपुर साहिब में दर्दनाक हादसा, दो बाइकों की टक्कर में एक की गई जान

संवाद सूत्र, कीरतपुर साहिब (रूपनगर)। ककराला गांव के पास रविवार देर शाम दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी इलाज दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान दीला राम, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी गांव री बाणा, स्वारघाट, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के रूप में हुई है।

पुलिस को दिए बयान में मृतक के बेटे विचित्र सिंह ने बताया कि वह और उसका दोस्त परवीन ठाकुर 27 सितंबर को ड्यूटी से छुट्टी होने के बाद कार में सवार होकर पिता दीला राम के पास उनकी कंपनी दबोटा पहुंचे थे। इसके बाद छुट्टी होने पर दीला राम अपने मोटरसाइकिल नंबर (एचपी 24 डी-1568) पर सवार होकर घर की ओर रवाना हो गए।