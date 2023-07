Tomato Price Hike पंद्रह दिन पहले बीस रुपये किलो में मिलने वाले टमाटर का रेट अब 80 रुपये किलो हो चुका है। रेट में बढ़ोतरी होने के चलते महिलाओं ने अपने घर की रसोई में इसका प्रयोग तक करना बंद कर दिया है। वहीं स्थानीय सब्जियां खत्म होने के चलते बाकी सब्जियों के रेट में भी बढ़ोतरी हो चुकी है।

Tomato Price: पटियाला में 80 रुपये किलो पहुंचा टमाटर, बाकी सब्जियों के भी बढ़ गए हैं दाम : जागरण

पटियाला, जागरण संवाददाता: हिमाचल में आई बाढ़ का असर घर की रसोई पर पड़ना शुरू हो चुका है। जिसके चलते रसोई में रोजाना प्रयोग होने वाले टमाटर ने लोगों का चेहरा भी लाल कर दिया है। अब टमाटर आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो चुका है। जानकारी अनुसार पंद्रह दिन पहले बीस रूपए किलो मिलने वाला टमाटर का रेट अब 80 रूपए किलो हो चुका है। रेट में बढ़ोतरी होने के चलते महिलाओं ने अपने घर की रसोई में इसका प्रयोग तक करना बंद कर दिया है।उधर लोकल सब्जियां खत्म होने के चलते बाकी सब्जियों के रेट में भी बढौतरी हो चुकी है। मंडियों में हिमाचल से आ रही सब्जियों का स्टाक कम जानकारी अनुसार यहां सनोर रोड स्थित बड़ी सब्जी मंडी में ज्यादातर सब्जियों का स्टाक हिमाचल से आ रहा है। मौजूदा समय में हिमाचल के हालात खराब चल रहे है। बारिश होने के चलते हिमाचल में सब्जियां खराब होने की बात कही जा रही है। जिसके चलते अन्य सब्जियों का स्टाक काफी कम हो चुका है। यही वजह है कि टमाटर सबसे ज्यादा महंगा हो चुका है। सब्जी मंडी के आढ़ी जसबीर का कहना है कि अगर हिमाचल के हालात में बदलाव न आया तो आने वाले दिनों में सब्जियों के रेट में ओर भी उछाल आने की आशंका है। इन सब्जियों के रेट में आया उछाल सब्जी का नाम - 15 दिन पहले के रेट - मौजूदा रेट टमाटमर - 20 रूपए किलो - 80 रूपए किलो

शिमला की गोभी - 50 रूपए किलो - 80 रूपए किलो

बैंगन - 50 रूपए किलो - 30 रूपए किलो

भिंडी - 20 रूपए किलो - 40 रूपए किलो

करेला - 20 रूपए किलो - 40 रूपए किलो

घीया - 15 रूपए किलो - 40 रूपए किलो

मटर - 40 रूपए किलो - 70 रूपए किलो

पेठा - 20 रूपए किलो - 40 रूपए किलो

