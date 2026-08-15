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प्रेमजाल में फंसा बनाते थे अश्लील वीडियो, नकली पुलिसकर्मी बनकर करते थे ब्लैकमेल; पटियाला में चार महिला समेत 6 गिरफ्तार

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:53 PM (IST)

पटियाला पुलिस ने प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील फोटो-वीडियो बनाने और नकली पुलिसकर्मी बनकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्य को किया गिरफ्तार। फोटो जागरण

पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्य को किया गिरफ्तार। फोटो जागरण

HighLights

  1. पटियाला पुलिस ने ब्लैकमेल करने वाले गिरोह पर मामला दर्ज किया।

  2. आरोपी प्रेमजाल में फंसाकर अश्लील फोटो-वीडियो बनाते थे।

  3. नकली पुलिसकर्मी बनकर पीड़ितों से नकदी और सामान हड़पते थे।

जागरण संवाददाता, पटियाला। लोगों को प्रेमजाल में फंसाकर उनके अश्लील फोटो व वीडियो बनाने और बाद में पुलिसकर्मी बनकर ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के खिलाफ पटियाला पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में 6 आरोपितों को नामजद किया है। आरोपितों पर पीड़ितों को डराकर नकदी व अन्य सामान हड़पने तथा डिजिटल माध्यम से रकम ट्रांसफर करवाने के आरोप हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपित सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिये लोगों से संपर्क करते थे। इसके बाद उन्हें अपने जाल में फंसाकर घर बुलाया जाता था। वहां आपत्तिजनक स्थिति में उनकी फोटो और वीडियो बना ली जाती थी। बाद में इन्हीं फोटो व वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़ितों से पैसे ऐंठे जाते थे।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपित पीड़ितों को डराने के लिए खुद को पुलिस कर्मचारी बताते थे। पुलिस की वर्दी, पहचान पत्र और हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें धमकाने का आरोप है। इसके बाद पीड़ितों से नकदी, आभूषण आदि लेने के अलावा गूगल-पे समेत अन्य ऑनलाइन माध्यमों से रकम अपने या परिचितों के खातों में ट्रांसफर करवाने की बात सामने आई है। आरोपितों पर एटीएम के माध्यम से पैसे निकलवाने का भी आरोप है।

दस्तावेज के अनुसार मामले में राज कौर उर्फ रानी, हरलीन, गगनदीप कौर, रविंदर कौर ग्रेवाल उर्फ राजवीर कौर ग्रेवाल उर्फ राज, हरभजन सिंह उर्फ कुलदीप उर्फ झल्ल और लखविंदर सिंह उर्फ लक्की को नामजद किया गया है।

पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(2), 126(2), 127(2), 351(2), 235, 135 और 61(2) तथा आर्म्स एक्ट की धाराओं 25, 54 और 59 के तहत कार्रवाई का उल्लेख किया है। पुलिस मामले में आरोपितों की भूमिका और उनके साथ जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही है।

पुलिस का कहना है कि मामले में सामने आए आरोपों की जांच की जा रही है। आरोपितों पर लगे आरोप अभी जांच के अधीन हैं।