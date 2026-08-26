मिठाई में रंग का खेल! पटियाला में राखी से पहले शक के आधार पर 65 किलो चमचम जब्त, लैब टेस्ट के बाद होगी कार्रवाई
पटियाला के राजपुरा की लक्कड़ मंडी में खाद्य सुरक्षा टीम ने संदिग्ध रंग के इस्तेमाल के शक में 65 किलो चमचम जब्त की। तीन खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे।
HighLights
राजपुरा में 65 किलो रंगीन चमचम जब्त।
प्रतिबंधित रंग के इस्तेमाल की आशंका पर कार्रवाई।
नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।
जागरण संवाददाता, राजपुरा (पटियाला)। राजपुरा की लक्कड़ मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान शक के आधार पर 65 किलो रंगीन चमचम का स्टाक जब्त किया है। चमचम में रंग के इस्तेमाल को लेकर टीम को अनधिकृत या प्रतिबंधित रंगदार पदार्थ के प्रयोग की आशंका हुई। इसके बाद एहतियात के तौर पर पूरा स्टाक कब्जे में ले लिया गया।
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. गुरप्रीत कौर की निगरानी में हुई इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव कुमार और तरुण बांसल की टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के तीन नमूने भी लिए। इनमें खोया बर्फी, चमचम और रसगुल्ले शामिल हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।
यह भी पढ़ें- पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में दर्दनाक सड़क हादसा, गुरुद्वारे से लौट रहे बुजुर्ग दंपति को ट्रक ने मारी टक्कर; मौत
जांच के लिए भेजे सेंपल
विभाग के अनुसार जब्त किया गया 65 किलो चमचम का स्टाक प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने तक खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सुरक्षित हिरासत में रहेगा। जांच में यदि खाद्य पदार्थ में अनधिकृत या प्रतिबंधित रंग अथवा अन्य किसी तरह की मिलावट की पुष्टि होती है तो संबंधित खाद्य कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, नियमों और विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यह भी पढ़ें- स्कूल-कॉलेज ठप, नहीं चलेंगी बसें... पंजाब में कल कर्मचारियों की हड़ताल, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
सुरक्षित खात्र पदार्थ उपलब्ध करवाना प्राथमिकता
जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. गुरप्रीत कौर ने बताया कि फिलहाल नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय होगी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट और अनधिकृत रंगों के इस्तेमाल को विभाग गंभीरता से ले रहा है।
उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की अपील की।
यह भी पढ़ें- अमृतसर में भावुक कर देने वाला राखी महासम्मेलन, नशे की बलि चढ़े परिवारों की 356 महिलाओं ने BJP नेता को बांधी राखी