मिठाई में रंग का खेल! पटियाला में राखी से पहले शक के आधार पर 65 किलो चमचम जब्त, लैब टेस्ट के बाद होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, राजपुरा (पटियाला)। राजपुरा की लक्कड़ मंडी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने निरीक्षण के दौरान शक के आधार पर 65 किलो रंगीन चमचम का स्टाक जब्त किया है। चमचम में रंग के इस्तेमाल को लेकर टीम को अनधिकृत या प्रतिबंधित रंगदार पदार्थ के प्रयोग की आशंका हुई। इसके बाद एहतियात के तौर पर पूरा स्टाक कब्जे में ले लिया गया।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. गुरप्रीत कौर की निगरानी में हुई इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी गौरव कुमार और तरुण बांसल की टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के तीन नमूने भी लिए। इनमें खोया बर्फी, चमचम और रसगुल्ले शामिल हैं। सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।