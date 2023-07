पटियाला में बाढ़ का संकट टालने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर ने बड़ी नदी में चढ़ाए नत्थ-चूड़ा

पटियाला शाही घराने से संबंधित कैप्टन अमरिंदर की धर्मपत्नी परनीत कौर ने मंगलवार दोपहर 12 बजकर 14 मिनट पर यहां बड़ी नदी में सोने की नत्थ और चूड़ा चढ़ाया। शाही घरने के राजपुरोहित की मौजूदगी में पूर्ण की गई इस रस्म में उनकी बेटी जय इंदर कौर भी मौजूद रहीं। शाही परिवार की ओर से नत्थ और चूड़ा नदी में चढ़ाया जाता है ताकि पानी का स्तर कम हो सके।

Patiala में बाढ़ का संकट टले, कैप्टन अमरिंदर सिंह की धर्मपत्नी परनीत कौर ने बड़ी नदी में चढ़ाए नत्थ-चूड़ा

पटियाला, जागरण संवाददाता। पटियाला शाही घराने से संबंधित कैप्टन अमरिंदर की धर्मपत्नी परनीत कौर ने मंगलवार दोपहर 12 बजकर 14 मिनट पर यहां बड़ी नदी में सोने की नत्थ और चूड़ा चढ़ाया। पटियाला शाही घरने के राजपुरोहित की मौजूदगी में पूर्ण की गई इस रस्म में उनकी बेटी जय इंदर कौर भी मौजूद रहीं। संकट के समय चढ़ाय जाता है चूड़ा और नत्थ बता दें कि पटियाला की बड़ी नदी में जब भी बाढ़ आती है तो शाही परिवार की ओर से नत्थ और चूड़ा नदी में चढ़ाया जाता है ताकि पानी का स्तर कम हो सके। इस बारे में परनीत कौर ने कहा कि यह परंपरा पटियाला के संस्थापक बाबा आला सिंह के समय से चली आ रही है। जब भी पटियाला पर पानी या आग का संकट पड़ता है तो शाही परिवार की ओर से बड़ी नदी में सोने की नत्थ और चूड़ा चढ़ाया जाता है। इसके पहले 1993 में निभाई गई थी परंपरा शाही परिवार की ओर से पिछली बार यह परंपरा साल 1993 में कैप्टन अमरिंदर ने निभाई थी जब पटियाला में बढ़ आ गई थी और बड़ी नदी इसका मुख्य कारण बनी थी। इस मौके कैप्टन अमरिंदर के मौजूद न होने के बारे परनीत कौर ने कहा कि शुरुआती प्रोग्राम मुताबिक उन्होंने आना था लेकिन चूंकि बाढ़ के चलते रास्ते में सड़कों पर पानी जमा है तो इसी कारण वह नहीं आ सके।

Edited By: Nidhi Vinodiya