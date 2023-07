Patiala: नदी में जलस्तर तेज, स्थिति गंभीर, राहत कैंप स्थापित

पटियाला के विभिन्न नदी नालों में जलस्तर अब एक खतरा बन रहा है। शहर के बीचो-बीच से गुजरती बड़ी नदी में जलस्तर आज तड़के 400 बजे 17.20 तक बढ़ गया। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता समझते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैंप स्थापित किए।यह प्रेम बाग पैलेसएसएसटी नगर स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजसरकारी महिंद्रा कॉलेज और अर्बन स्टेट स्थित डेरा राधा स्वामी में के पास हैं।

गुजरती बड़ी नदी में जलस्तर का बहाव तेज

जागरण संवाददाता, पटना: पटियाला के विभिन्न नदी नालों में जलस्तर अब एक खतरा बन रहा है। शहर के बीचो-बीच से गुजरती बड़ी नदी में जलस्तर आज तड़के 4:00 बजे 17.20 तक बढ़ गया। जबकि यहां डेंजर मार्क 12 फीट पर है। इसी तरह से घग्गर दरिया 25 धारा टांगरी नदी और मारकंडा नदी में भी जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जिला प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता समझते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैंप स्थापित किए। यह प्रेम बाग पैलेस,एसएसटी नगर स्थित सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज,सरकारी महिंद्रा कॉलेज और अर्बन स्टेट स्थित डेरा राधा स्वामी में के पास हैं। वहीं इनमें गुरुद्वारा श्री नथाना साहब जंड मंगोली, गुरुद्वारा साहिब तहसील रोड घनौर , सरकारी कन्या हाई स्कूल राजपुरा, गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब लोह सिंबली,गुरुद्वारा साहिब नियामतपुरा, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ा गज्जू, शिव मंदिर नालास और सरकारी सीनियर सेकेंड

Edited By: Paras Pandey