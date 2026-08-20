पटियाला के पातड़ां बस स्टैंड के पास महिला की बेरहमी से हत्या, आरोपी ने बेसबॉल से पीटकर किया अधमरा फिर गोलियां मारीं

जागरण संवाददाता, पटियाला। पातड़ां के पुराने बस स्टैंड पर बुधवार शाम एक महिला पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। आरोपितों ने पहले महिला की बेसबाल से बेरहमी से पिटाई की फिर दो गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 8:15 बजे हुई। मृतका की पहचान सुंदर बस्ती निवासी दिलप्रीत कौर पत्नी गुरजंट सिंह उर्फ बंटी के रूप में हुई है।

बुधवार शाम दिलप्रीत कौर बस से उतरकर घर जा रही थीं, तभी हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। गोली लगने से आटो चालक लखवीर सिंह भी घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पातड़ां के प्रभारी इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।