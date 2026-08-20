पटियाला के पातड़ां बस स्टैंड के पास महिला की बेरहमी से हत्या, आरोपी ने बेसबॉल से पीटकर किया अधमरा फिर गोलियां मारीं
पटियाला के पातड़ां में पुराने बस स्टैंड पर बुधवार शाम एक महिला की बेसबॉल से पिटाई कर गोली मारकर हत्या कर दी गई।
HighLights
पातड़ां बस स्टैंड पर महिला की बेसबॉल से पिटाई
अज्ञात हमलावरों ने महिला को दो गोलियां मारकर की हत्या
ऑटो चालक भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल, जांच जारी
जागरण संवाददाता, पटियाला। पातड़ां के पुराने बस स्टैंड पर बुधवार शाम एक महिला पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया। आरोपितों ने पहले महिला की बेसबाल से बेरहमी से पिटाई की फिर दो गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 8:15 बजे हुई। मृतका की पहचान सुंदर बस्ती निवासी दिलप्रीत कौर पत्नी गुरजंट सिंह उर्फ बंटी के रूप में हुई है।
बुधवार शाम दिलप्रीत कौर बस से उतरकर घर जा रही थीं, तभी हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया। गोली लगने से आटो चालक लखवीर सिंह भी घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पातड़ां के प्रभारी इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। थाना प्रभारी गगनदीप सिंह सिद्धू ने बताया कि घटना के पीछे के कारणों समेत विभिन्न पहलुओं की जांच की जा रही है। आरोपितों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।