पावरकाम मुख्यालय की छत पर रातभर डटे रहे मृतक कर्मचारियों के आश्रित, कर रहे पक्की नौकरी की मांग

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के मुख्यालय की सात मंजिला बिल्डिंग की छत पर चढ़े मृतक कर्मचारियों के आश्रितों ने सोमवार की पूरी रात बिताई।

वह आज मंगलवार को भी छत पर ही चढ़े हुए हैं और उनका कहना है कि अनुकंपा के आधार पर पक्की नौकरी दिए जाने की उनकी मांग जब तक पूरी नहीं की जाती, वह छत से नीचे नहीं उतरेंगे। यहां बता दें कि यह 10 आश्रित अपने साथ पेट्रोल से भारी बोतलें भी लेकर छत पर गए हैं।

प्रदर्शनकारियों ने लगाए सरकार के खिलाफ नारे प्रदर्शनकारियों ने पंजाब सरकार और पावरकाम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया है कि लंबे समय से उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कर रहे पक्की नौकरी की मांग मृतक आश्रित संघर्ष कमेटी के बैनर तले एकत्र हुए प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर स्थायी नौकरी देने का वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है।