पटियाला: नई बस्ती स्कूल की प्रिंसिपल सस्पेंड, चार अध्यापकों को मिला नोटिस

जागरण संवाददाता पटियाला। नाभा के सरकारी एलिमेंट्री स्मार्ट स्कूल नई बस्ती ब्लाक एक की प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया है इसके साथ ही चार अध्यापकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है। यह निर्देश वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा जारी किए गए।

जानकारी अनुसार पिछले कुछ समय पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा सरकारी एलिमेंट्री स्मार्ट स्कूल नाभा का दौरा करने आए थे, इस दौरान वित्त मंत्री को स्कूल में कमियां मिली, सामने आया के स्कूल में छोटे बच्चों को परोसा जाने वाला मिड डे मिल का खाना सही नहीं था।