नशे के खिलाफ पटियाला पुलिस का तगड़ा एक्शन, अलग-अलग जगहों से 5 नशेड़ियों को दबोचा

इन दोनों से एक लाइटर, एक फायल पेपर, फायल पाइप सहित, कोतवाली थाना पटियाला पुलिस ने मोहित निवासी दाल दलिया चौक पटियाला मौजूदा निवासी प्रेम कालोनी पटियाला को ग्रेस टल के नजदीक झाड़ियों में नशा करते हुए एक लाइटर, एक फायल पेपर, फायल पाइप सहित, लाहौरी गेट थाना पुलिस ने गोल्डी निवासी भीम नगर सफाबादी गेट को काबू किया है।

सिटी समाना पुलिस ने कोमलप्रीत सिंह निवासी छोटी माजरी समाना व जसवंत राम निवासी गाजीसलार समाना को नामधारी कालोनी समाना रोड से काबू किया है।

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों से नशा करने के आदी पांच लोगों को काबू करते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

आरोपित ने पुलिस को देखते ही मुंह में प्रतिबंधित दवा की गोली निगल ली थी, जिस वजह से इसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

वहीं जुल्का थाना पुलिस ने बलजीत सिंह निवासी डेरा बुधमोर को डोप टैस्ट पाजीटिव आने पर गिरफ्तार किया है।

इस आरोपित को टी प्वाइंट बीबीपुर इलाके से काबू करने के बाद 9 नवंबर को डोप टैस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट उस समय नहीं आई थी।

रिपोर्ट न आने की वजह से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था लेकिन बीते दिन इसे दोबारा नशे की हालत में पाए जाने पर डोप टैस्ट करवाया था, इस डोप टैस्ट की रिपोर्ट पाजीटिव आने पर दोबारा एफआईआर दर्ज कर इसे गिरफ्तार किया गया।