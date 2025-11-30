Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नशे के खिलाफ पटियाला पुलिस का तगड़ा एक्शन, अलग-अलग जगहों से 5 नशेड़ियों को दबोचा

    By Anku Chahar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 12:01 PM (IST)

    पटियाला पुलिस ने नशा विरोधी अभियान में तेजी दिखाते हुए विभिन्न क्षेत्रों से 5 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में ये आरोपी नशा करते हुए पकड़े गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान जारी रखने की बात कही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पटियाला पुलिस ने नशा करने वाले पांच लोग गिरफ्तार किया (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला पुलिस ने जिले के विभिन्न इलाकों से नशा करने के आदी पांच लोगों को काबू करते हुए इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

    सिटी समाना पुलिस ने कोमलप्रीत सिंह निवासी छोटी माजरी समाना व जसवंत राम निवासी गाजीसलार समाना को नामधारी कालोनी समाना रोड से काबू किया है।

    इन दोनों से एक लाइटर, एक फायल पेपर, फायल पाइप सहित, कोतवाली थाना पटियाला पुलिस ने मोहित निवासी दाल दलिया चौक पटियाला मौजूदा निवासी प्रेम कालोनी पटियाला को ग्रेस टल के नजदीक झाड़ियों में नशा करते हुए एक लाइटर, एक फायल पेपर, फायल पाइप सहित, लाहौरी गेट थाना पुलिस ने गोल्डी निवासी भीम नगर सफाबादी गेट को काबू किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आरोपित ने पुलिस को देखते ही मुंह में प्रतिबंधित दवा की गोली निगल ली थी, जिस वजह से इसके खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

    वहीं जुल्का थाना पुलिस ने बलजीत सिंह निवासी डेरा बुधमोर को डोप टैस्ट पाजीटिव आने पर गिरफ्तार किया है।

    इस आरोपित को टी प्वाइंट बीबीपुर इलाके से काबू करने के बाद 9 नवंबर को डोप टैस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट उस समय नहीं आई थी।

    रिपोर्ट न आने की वजह से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया था लेकिन बीते दिन इसे दोबारा नशे की हालत में पाए जाने पर डोप टैस्ट करवाया था, इस डोप टैस्ट की रिपोर्ट पाजीटिव आने पर दोबारा एफआईआर दर्ज कर इसे गिरफ्तार किया गया।