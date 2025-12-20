पटियाला में गेड़ी रूट पर पुलिस का एक्शन, वाईपीएस मार्केट में घूम रहे युवकों की करवाई उठक-बैठक

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब के पटियाला शहर में शाम होते ही वेहली गेड़ी रूट के बहाने वाईपीएस मार्केट और आसपास के इलाकों में घूमने वाले युवकों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। बीती रात पुलिस ने अवारागर्दी कर रहे युवकों को रोककर न केवल उन्हें फटकार लगाई, बल्कि अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया।

यह कार्रवाई शुक्रवार रात तकरीबन आठ बजे के बाद की बताई जा रही है। जिसका एक वीडियो भी बना, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार, शहर के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले युवक और उनके कुछ दोस्त, जो बाहर के जिलों से आए हुए हैं, शाम होते ही बाइक और अन्य वाहनों पर गेड़ी लगाते हुए वाईपीएस इलाके में घूम रहे हैं।