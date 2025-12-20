Language
    पटियाला में गेड़ी रूट पर पुलिस का एक्शन, वाईपीएस मार्केट में घूम रहे युवकों की करवाई उठक-बैठक

    By Prem Verma Edited By: Anuj Sharma
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 04:18 PM (IST)

    पटियाला में वेहली गेड़ी रूट पर पुलिस ने वाईपीएस मार्केट के पास घूमने वाले युवकों पर कार्रवाई की। पुलिस ने युवकों को रोककर फटकार लगाई और उठक-बैठक करवाई ...और पढ़ें

    युवकों की सड़क पर गेड़ियां लगवाते हुए पुलिस।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब के पटियाला शहर में शाम होते ही वेहली गेड़ी रूट के बहाने वाईपीएस मार्केट और आसपास के इलाकों में घूमने वाले युवकों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। बीती रात पुलिस ने अवारागर्दी कर रहे युवकों को रोककर न केवल उन्हें फटकार लगाई, बल्कि अनुशासन का पाठ भी पढ़ाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह कार्रवाई शुक्रवार रात तकरीबन आठ बजे के बाद की बताई जा रही है। जिसका एक वीडियो भी बना, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार, शहर के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाले युवक और उनके कुछ दोस्त, जो बाहर के जिलों से आए हुए हैं, शाम होते ही बाइक और अन्य वाहनों पर गेड़ी लगाते हुए वाईपीएस इलाके में घूम रहे हैं।

     लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन युवकों को राउंडअप किया। जांच में सामने आया कि सभी युवक छात्र हैं और बिना किसी ठोस कारण के सड़कों पर घूमते हुए शोर-शराबा करते हैं।

    अनुशासन सिखाने के लिए सड़क पर करवाई उठक-बैठक

    युवकों के छात्र होने को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने चेतावनी देने का फैसला लिया। मौके पर ही पुलिस ने सभी युवकों की उठक-बैठकें लगवाईं और उन्हें भविष्य में इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी। इसके बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया।

    राहगीर ने बनाई वीडियो

    इस घटना का एक वीडियो किसी राहगीर ने बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के साथ लोगों ने दावा किया कि इलाके के निवासी लंबे समय से वेहली गेड़ी रूट पर घूमने वाले युवकों से परेशान थे।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के समय शोर-शराबा, तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण आम राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।

    युवकों को समझा कर छोड़ दिया

    इस संबंध में न्यू अफसर कॉलोनी पुलिस चौकी की इंचार्ज एसआई नवदीप कौर ने बताया कि पकड़े गए सभी युवक छात्र थे। उन्होंने कहा कि युवकों को समझाया है कि वे बिना किसी कारण शहर की सड़कों पर न घूमें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें।

