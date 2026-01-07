Punjab News: पटियाला में ऑनलाइन शॉपिंग से 38 लाख का सामान गायब, दो लोगों पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, पटियाला। ऑनलाइन शापिंग के बाद अक्सर ही लोग खाली बाक्स मिलने की शिकायत करते हैं। जिसके बाद ऑनलाइन रिटर्न व कंप्लेंट की प्रक्रिया को फालो कर ग्राहक अपना पैसा वापिस मांगता है। इधर सामान डिलीवरी करने वाली कंपनी द्वारा माल की डिलीवरी सही तरीके से की गई थी तो कमी कहां रह गई।

कई महीनों से लगातार दर्जनों शिकायतें आने लगी तो शंभू थाना इलाके में डेलीवरी नाम की कंपनी ने रिकॉर्ड व स्टाफ पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। निगरानी रखने के बाद खुलासा हुआ कि एक सिक्योरिटी गार्ड व फील्ड एग्जीक्यूटिव मिलकर सामान को गायब कर हूबहू दोबारा पैकिंग कर ग्राहकों को पहुंचा रहे थे।

यह दोनों मिलकर अब तक 38 लाख रुपए कीमत के विभिन्न कंपनियों के फोन, लैप्टाप व अन्य सामान को चोरी कर चुका था, जिसके बाद पुलिस को कंप्लेंट कर एफआईआर दर्ज करवाई है। यह एफआईआर सिक्योरिटी गार्ड विक्रमजीत सिंह निवासी गांव सरालां कलां घनौर व सुखवीर सिंह निवासी गांव मुरादपुर के खिलाफ दर्ज हुई है।

यह है पूरा मामला शिकायतकर्ता सुनील कुमार निवासी गांव लालड़ू के अनुसार वह रामनगर सैणियां में डेलीवरी कंपनी में बतौर सिक्योरिटी मैनेजर काम करता रहा है। शंभू थाना इलाके में आते रामनगर सैणियां में कंपनी का आफिस है, जहां पर आनलाईन शापिंगकी कोरियर पार्सल का काम किया जाता है।

पिछले कुछ समय से लगातार ग्राहकों की शिकायत आ रही थी रिलायंस कंपनी के सामान जैसे फोन व लैप्टाप वगैरह के आर्डर में खाली डिब्बे ही होते हैं। जिसके बाद जांच के बाद पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड विक्रमजीत सिंह की जब डयूटी होती थी तो आरोपित फील्ड एग्जीक्यूटिव सुखवीर सिंह मिलीभगत कर सामान निकाल निकल लेते थे।