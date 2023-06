थाना त्रिपड़ी इलाके में बाइक की मामूली टक्कर के बाद मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला बरिसपाल शर्मा निवासी रणजीत नगर स्यूणा की शिकायत पर दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले में गुरजंट सिंह निवासी गांव स्यूणा कुलदीप सिंह मीतू गोगड़ डड्डू पाले के बेटे व सीपे के भाई सहित सात अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पटियाला में बाइक की मामूली टक्कर के बाद जमकर हुई मारपीट, लाठी और तलवारों से किया हमला

पटियाला, जागरण संवाददाता: थाना त्रिपड़ी इलाके में बाइक की मामूली टक्कर के बाद मारपीट करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। यह मामला बरिसपाल शर्मा निवासी रणजीत नगर स्यूणा की शिकायत पर दर्ज हुआ है। पुलिस ने इस मामले में गुरजंट सिंह निवासी गांव स्यूणा, कुलदीप सिंह, मीतू, गोगड़, डड्डू, पाले के बेटे व सीपे के भाई सहित सात अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बरिसपाल शर्मा का आरोप है कि उसके भाई और भतीजे पर उक्त लोगों ने लाठी और तलवारों से हमला किया था। इस हमले के दौरान पिता पुत्र के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें लगी हैं। यह है पूरा मामला शिकायतकर्ता बरिसपाल के अनुसार 27 जून को वह रात साढ़े आठ बजे बरिसपाल का भाई सुखविंदर सिंह के साथ स्कूटी पर सवार होकर जा रहा था। सुखदेव नगर के गली नंबर एक के पास पहुंचते ही सुखविंदर पाल शर्मा के साथ बाइक सवार गुरजंट सिंह की बाइक की टक्कर हो गई। अभी आरोपितों की नहीं हुई गिरफ्तारी जिसके बाद गुरजंट सिंह ने बहस शुरू कर दी और अपने अन्य साथियों को बुलाने के बाद हमला कर दिया। हमले के दौरान सुखविंदर शर्मा को गंभीर चोटें लगी और बचाव कर रहे सुखविंदर शर्मा के बेटे राहुल शर्मा को भी चोटें लगी है। पुलिस ने 28 जून की रात को उक्त आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज किया है, लेकिन अभी आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। नशेड़ी किस्म के है आरोपित बरिसपाल शर्मा के अनुसार उक्त आरोपी पर नशेड़ी किस्म के युवक हैं जो अक्सर इलाके में लड़ाई झगड़ा करते हैं। घटना वाले दिन भी इन लोगों ने बहस के बाद अपने साथियों को बुलाया जिनके पास तलवारें और लाठियां थी। मौके पर आए सभी हथियारबंद युवकों ने आते ही हमला कर दिया था। फरार चल रहे हैं आरोपित मामले की जांच अधिकारी एएसआई बलविंदर सिंह ने बताया कि हमले में जख्मी पिता और पुत्र के सिर पर कई टांके लगे हैं। जिस वजह से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमलावर नशेड़ी किस्म के बताए जा रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम लगातार छापेमारी कर रही है।

Edited By: Nidhi Vinodiya