पटियाला में दंपती ने पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर दो भाइयों से ठगे 8 लाख, खुद को बताया IG ऑफिस का स्टाफ

पंजाब के पटिलाया में दंपती ने पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर दो भाइयों से 8 लाख रुपये ठग लिए। आरोपितों ने खुद को आइजी ऑफिस का स्टाफ बताया था। ठगी के शिकार दोनों भाइयों ने सात महीने पहले पुलिस को शिकायत दी थी लेकिन अब मामला दर्ज किया गया है। आरोपितों ने दोनों भाइयों से कहा था कि वह स्पोर्ट्स कोटे में इनकी नौकरी लगवा देंगे।

पटियाला में दंपती ने पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर दो भाइयों से ठगे 8 लाख

पटियाला, जागरण संवाददाता। Patiala Fraud थाना अनाज मंडी इलाके में पुलिस में सिपाही व ड्राइवर भर्ती कराने का झांसा देकर दो भाइयों से एक दंपती ने आठ लाख रुपये ठग लिए। ठगी के शिकार इन दोनों ने पुलिस को शिकायत की तो करीब सात महीने के बाद आरोपितों के खिलाफ 14 जुलाई को मामला दर्ज हुआ है। यह मामला अर्शदीप सिंह निवासी गांव डकाला पसियाणा थाना की शिकायत पर सागर शर्मा उम्र करीब 45 साल व उसकी पत्नी सिंपल शर्मा निवासी झिल रोड त्रिपड़ी मौजूदा निवासी खालसा एंकलेव सनौर पर दर्ज हुआ है। फिलहाल, दंपती को गिरफ्तार नहीं किया है। आरोपितों ने खुद को आइजी ऑफिस का स्टाफ बताकर ठगी की है। क्या है पूरा मामला अर्शदीप सिंह ने बताया कि उसकी मौसी का बेटा गुरलाल सिंह फतेहगढ़ साहिब में रहता है। यहां साल 2021 में एक धार्मिक स्थान पर आरोपित उसके मौसेरे भाई को मिला था और कहा कि वह आइजी ऑफिस में काम करता है। उसकी पत्नी भी पुलिस विभाग की मुलाजिम है, ऐसे में यह लोग अर्शदीप सिंह को स्पोर्ट्स कोटे में अधिकारी के कोटे से सिपाही भर्ती करवा सकते हैं और गुरलाल को पुलिस में ड्राइवर की नौकरी दिला सकते हैं। आधा पैसा बैंक में भेजा और आधार कैश दिया आरोपितों पर भरोसा होने पर मौसेरे भाई ने पैसा दे दिया और उसने भी कुछ पैसा दे दिया। आधा पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर किए तो कुछ पैसा घर पर जाकर आरोपित सागर की पत्नी को सौंपे थे। आरोपित को फोन करने पर वह कभी आइजी के साथ ड्यूटी पर होने की बात कहता तो कभी ऑफिस में होने की, जिसकी काल रिकॉर्डिंग उनके पास है। आरोपित रखते थे चालान कॉपी यह सभी सबूत उन्होंने अगस्त 2022 में पुलिस को सौंपते हुए शिकायत दी थी। प्रभाव डालने के लिए पुलिस चालान की कॉपी रखी अर्शदीप ने बताया कि यह दंपती कभी पुलिस वर्दी में नहीं दिखा, लेकिन जब मौसी के बेटे को मिलने आते थे तो इनके पास पुलिस चालान बुक जैसी कॉपी होती थी। यह लोग कहते थे कि चालान कॉपी है और वे ड्यूटी पर हैं। इनकी आइजी के साथ डयूटी होने पर स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती करवा सकते हैं और सर्टिफिकेट भी खुद ही तैयार कर देंगे।

Edited By: Rajat Mourya