पटियाला में AAP विधायक के रिश्तेदार ने पुलिस के सामने चलाई गोलियां, रिटायर्ड इंस्पेक्टर व महिला सहित तीन घायल

Patiala Crime News पंजाब के पटिलाया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अनाज मंडी थाना क्षेत्र में पुलिस के सामने ही आम आदमी पार्टी के विधायक के रिश्तेतार ने फायरिंग कर दी। इस घटना में रिटायर्ड इंस्पेक्टर व महिला सहित तीन घायल हुए हैं। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने विधायक के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की।

पुलिस के सामने ही AAP विधायक के रिश्तेदार ने चलाई गोलियां

पटियाला, जागरण संवाददाता। अनाज मंडी थाना क्षेत्र में आते रसूलपुर सैदां में पुलिस के सामने ही 'आप' विधायक के रिश्तेदारों ने फायरिंग कर दी। इससे एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर महल सिंह, अमरजीत कौर व गुरसेवक सिंह घायल हो गए। गुरसेवक सिंह के जबड़े में गोली लगी। इस कारण उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया है। उधर, थाना अनाज मंडी के इंचार्ज इंस्पेक्टर अमनदीप बराड़ ने पुलिस टीम के साथ घटनास्थल से गोलियों के दो खोल भी बरामद किए हैं। मालक सिंह ने बताया कि उनकी रसूलपुर में जगह है और वह दो भाई हैं। दोनों भाईयों में बंटवारा होने पर अपना-अपना रास्ता बना हुआ है और इनका परिवार 50 वर्षों से यहां पर रह रहा है। कंबाइन से जुड़ा है मामला मालक सिंह ने कि कुछ महीने पहले दूसरे गुट के लोगों ने सरपंच मान सिंह से जमीन खरीदी है और इन लोगों ने यहां पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब विराजमान किए हुए हैं। मालक सिंह ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले कंबाइन ली है, जो घर के अंदर दाखिल नहीं होती है। रास्ता खोलने के लिए पिछले हिस्से में बने इलाके में भाई की सलाह से गेट लगाने का काम करने लगे थे। इसे लेकर आप विधायक के रिश्तेदार रणजोध सिंह व बलविंदर सिंह नामक पड़ोसी उनका विरोध करने लगे। 'एमएलए का दबाव है' मालक सिंह ने आरोप लगाते हुए बताया कि मामला बढ़ने पर जब उन्होंने एसएचओ को फोन किया तो जवाब मिला कि उन पर आप एमएलए का दबाव है और वह कुछ नहीं कर सकते हैं। इतने में पड़ोसी गुट ने पुलिस के सामने ही घर के अंदर घुसकर फायरिंग कर दी। हमले में उनकी पत्नी सहित अन्य तीनों लोगों की गोली लगी है। थाना अनाज मंडी के इंचार्ज अमनदीप सिंह बराड़ ने कहा कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है। हमला व फायरिंग करने वालों के खिलाफ बयानों के आधार पर केस दर्ज कर रहे हैं। उन्होंने मालक सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि हम पर कोई दबाव नहीं है।

