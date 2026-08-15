पटियाला NSNIS में सीलिंग गिरने से हादसा, कई लोगों को आई चोटें; जांच के आदेश जारी

जागरण संवाददाता, पटियाला। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (एनएसएनआईएस) में शनिवार को सीलिंग गिरने से कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। NSNIS के निदेशक सुमित मिगलानी ने बताया कि आज संस्थान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छत के नीचे लगी हल्के वजन वाली फाल्स सीलिंग का एक हिस्सा गिरने की घटना हुई।

घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद अधिकारियों ने तुरंत घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान कुछ व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं, जिन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार और आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है और सभी संबंधित व्यक्ति सुरक्षित एवं स्थिर हैं।

सुमित मिगलानी ने बताया कि एहतियाती उपाय के तौर पर प्रभावित क्षेत्र को तुरंत घेराबंदी कर सुरक्षित कर दिया गया और वहां लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई। आवश्यक सुरक्षा उपाय तत्काल किए गए तथा प्रभावित हिस्से की मरम्मत की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना की जांच के भी आदेश दिए गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि घटना के कारणों का पता लगाने और भविष्य में आवश्यक अतिरिक्त एहतियाती उपायों की पहचान करने के लिए क्षेत्र का तकनीकी निरीक्षण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनआईएस में खिलाड़ियों, प्रशिक्षुओं, स्टाफ और आगंतुकों की सुरक्षा एवं उनका कल्याण संस्थान की सर्वोच्च प्राथमिकता है।