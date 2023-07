हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को मिलकर घग्गर की समस्या हल करनी होगीः सांसद परनीत कौर

कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने रविवार को नाभा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सांसद ने कहा कि मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया था। फिर भी सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए। ये सब सरकार की नालायकी की वजह से हुआ है।

कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने नाभा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा।

नाभा/पटियाला, संवाद सूत्र। नाभा पहुंचीं सांसद परनीत कौर ने रविवार को विभिन्न बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि घग्गर का मसला अकेले पंजाब नहीं सुलझा सकता। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को मिलकर ही इसका हल निकालना होगा। सांसद परनीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास राहत पैकेज आए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के घरों का भारी नुकसान हुआ है, सारा सामान नष्ट हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। सरकार को उन्हें भी मुआवजा देना चाहिए। 'हम केंद्र से भी मदद मांगेंगे' सांसद ने आगे कहा कि हम संसद में जाएंगे और केंद्र से जो भी मांग सकते हैं, मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की थी कि पंजाब में भारी वर्षा की संभावना है, इसलिए इसका समाधान पहले ही किया जा सकता था। थोड़ा बहुत बचाया जा सकता था। 'यह सरकार की नालायकी है' उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है। यह सरकार का नालायकी है कि उन्हें पंजाब का कोई अनुभव नहीं है। उन्होंने नालों की सफाई नहीं करवाई। सांसद परनीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री मान कह रहे हैं कि एक-एक पैसे के नुकसान की भरपाई हम करेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे खुशी होगी।

