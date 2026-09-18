मदद करना पड़ा भारी: पटियाला में अंबाला के व्यक्ति से ली लिफ्ट, उल्टी का बहाना बना रोका; मालिक के उतरते ही कार लेकर फरार

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सदर राजपुरा इलाके में लिफ्ट के बहाने अंबाला से पहुंचे पांच लोग कार लेकर फरार हो गए। घटना 15 सितंबर की है जिसके बाद मामला पुलिस थाने में पहुंचा। सदर राजपुरा पुलिस ने इस मामले में कार मालिक हरिंदरपाल सिंह निवासी लाल कुड़ती बाजार, अंबाला (हरियाणा) के बयानों पर पांच अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अभी किसी भी आरोपित की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपितों के अंबाला से लेकर घटनास्थल तक की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

हरिंदरपाल सिंह के अनुसार वह अपनी हरियाणा नंबर की कार में बस स्टैंड अंबाला से गुजर रहा था। वहां पर पांच युवक खड़े थे। उन्होंने कहा कि उन्हें भी लुधियाना तक छोड़ दें। बदले में किराया भी देंगे। ऐसे में उन्होंने अकेले होने पर इन लोगों को कार में बिठा लिया।

बाथरूम करके लौटे तो कार लेकर फरार हरियाणा से पंजाब में दाखिल होने के बाद पड़ाओ गांव के पास एक युवक ने कहा कि उसे उल्टी आ रही है और कार रोक दें। हरिंदरपाल ने गाड़ी रोक दी और वह खुद भी बाथरूम करने के लिए झाड़ियों की तरफ गए। चार अन्य युवक कार में ही थे और गाड़ी को चालू हालत में छोड़ दिया। जैसे ही वह बाथरूम करके लौटे तो देखा कि वे लोग उनकी कार लेकर फरार हो गए।