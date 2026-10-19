पटियाला में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कार ने ली चाचा-भतीजे की जान

जागरण संवाददाता, पटियाला। घग्गा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चाचा-भतीजे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान राजविंदर सिंह और उसके चाचा बलवीर सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस को दी शिकायत में जिला मानसा के गांव शेर खां वाला निवासी जगमीत सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर को सुबह 10:35 बजे उसका भाई राजविंदर सिंह अपने चाचा बलवीर सिंह पुत्र सोहन सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर डेरा सच्चा सौदा, देधना के पास जा रहा था।