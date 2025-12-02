Language
    पटियाला में पुलिस में भर्ती कर लाखों रुपये ठगने वाला गिरोह बेनकाब, फर्जी वर्दी व आईडी पहनकर लोगों से मिलता था आरोपी

    By Prem Verma Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 09:44 PM (IST)

    पटियाला में पुलिस ने भर्ती के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का सरगना लाल बत्ती लगी गाड़ी का इस्तेमाल करता था और लोगों ...और पढ़ें

    पटियाला में पुलिस भर्ती घोटाला, लाखों की ठगी का पर्दाफाश।

    जागरण संवाददाता, पटियाला। पुलिस थाना पातड़ां में आते इलाके में पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपये ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने राजफाश किया है। एक व्यक्ति ने पुलिस में भर्ती करने के नाम पर कई लोगों को चूना लगा दिया।

    लाल बत्ती लगी गाड़ी पर वह पुलिस का स्टिकर लगाकर लोगों से मिलने के बाद उन्हें पुलिस की वर्दी व फर्जी आईडी कार्ड तक मुहैया करवाता था। इस गिरोह के मुखी सहित पांच लोगों के खिलाफ सोमवार की रात को पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अभी इस मामले में किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

    यह मामला ठगी के शिकार राजविंदर सिंह निवासी गांव काहनगढ़ घराचौं पातड़ां की शिकायत पर सुरजीत राम, उसके बेटे मनप्रीत राम, बलदेव राम, सुरजीत राम की पत्नी परमजीत कौर निवासी गांव खानेवाल पातड़ां, मलकीत सिंह निवासी पातड़ां के खिलाफ दर्ज हुआ है। राजविंदर सिंह ने इन लोगों के खिलाफ 13 लाख रुपये ठगने का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद उन मामलों से पर्दा उठेगा।

    इस तरह जाल में फंसाता था गिरोह

    राजविंदर सिंह के अनुसार गांव के गुरुद्वारा साहिब में आरोपित सुरजीत राम के साथ मुलाकात हुई थी। उसने कहा कि वह युवाओं को पुलिस में भर्ती करवाता है। इसके बाद कुछ युवकों को मिलाया, जिन्होंने कहा कि वह भर्ती हो चुके हैं। राजविंदर के साथ इन लोगों की मुलाकात साल 2024 में हुई थी। बातचीत के लिए आरोपित जिस गाड़ी में आता था, उस पर लाल बत्ती और पुलिस का स्टिकर लगा होता था।

    राजविंदर का भरोसा पूरी तरह से हासिल करने के लिए आरोपित ने उसके सभी दस्तावेज लेने के बाद एक कांस्टेबल की वर्दी व आइडी कार्ड भी दिया। यह सब करने के बाद आरोपित ने 13 लाख रुपये ले लिए लेकिन ठगी का पता उस समय लगा जब पोस्टिंग के नाम पर आरोपित टालमटोल करने लगा। तब उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी।

    घर पर डीजीपी, आईजी, राजनेताओं के साथ एडिट करके तस्वीर लगाई

    ठगी के शिकार राजविंदर ने बताया कि आरोपित सुरजीत राम इतना शातिर है कि फर्जी वर्दी, आईडी कार्ड देने के अलावा लोगों पर रौब झाड़ने के लिए घर पर एडिट की हुई तस्वीरें भी लगाई हैं। इन तस्वीरों में आरोपित सुरजीत राम डीजीपी गौरव यादव, पूर्व आईजी मुखविंदर सिंह छीना सहित अन्य बड़े पुलिस अधिकारियों को बुक्के देते हुए या फिर साथ में खड़ा है। यहां तक कि कई राजनेताओं के साथ भी खड़े होने की तस्वीर घर पर लगा रखी है ताकि लोग घर पर आएं तो उसकी ये तस्वीरें देखकर प्रभावित हो सकें। हालांकि, ये तस्वीरें एडिट की हुई हैं।