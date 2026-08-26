पटियाला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही खाली कराया परिसर; पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान

जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलने के बाद बुधवार सुबह पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। धमकी भरा ईमेल मिलते ही पुलिस ने अदालत परिसर को खाली करवाना शुरू कर दिया और पूरे भवन में सघन तलाशी अभियान चलाया।

पुलिस की ओर से एहतियात के तौर पर अदालत परिसर में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद पुलिस टीमों ने भवन के अलग-अलग हिस्सों, कमरों और आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू की। किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु की तलाश में सुरक्षा कर्मी पूरे परिसर को खंगाल रहे हैं।

धमकी भरा ईमेल बुधवार सुबह अदालत को प्राप्त हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा के मद्देनजर अदालत परिसर में आवाजाही रोक दी गई और कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को बाहर निकालकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।