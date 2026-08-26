पटियाला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल मिलते ही खाली कराया परिसर; पुलिस ने शुरू किया तलाशी अभियान
पटियाला अदालत को बुधवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। पुलिस ने अदालत खाली करवाकर सघन तलाशी शुरू की। इससे पहले भी ऐसी धमकी मिल चुकी है।
HighLights
पटियाला अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली।
धमकी भरा ईमेल मिलते ही परिसर खाली कराया गया।
पुलिस ने सघन तलाशी अभियान शुरू किया, सुरक्षा कड़ी।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सूचना मिलने के बाद बुधवार सुबह पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। धमकी भरा ईमेल मिलते ही पुलिस ने अदालत परिसर को खाली करवाना शुरू कर दिया और पूरे भवन में सघन तलाशी अभियान चलाया।
पुलिस की ओर से एहतियात के तौर पर अदालत परिसर में मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद पुलिस टीमों ने भवन के अलग-अलग हिस्सों, कमरों और आसपास के क्षेत्र की जांच शुरू की। किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु की तलाश में सुरक्षा कर्मी पूरे परिसर को खंगाल रहे हैं।
धमकी भरा ईमेल बुधवार सुबह अदालत को प्राप्त हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी। सुरक्षा के मद्देनजर अदालत परिसर में आवाजाही रोक दी गई और कर्मचारियों तथा अन्य लोगों को बाहर निकालकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
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पहले भी मिल चुकी धमकी
यह पहली बार नहीं है जब पटियाला अदालत को इस तरह की धमकी मिली है। इससे पहले भी अदालत को बम से उड़ाने की धमकी दी जा चुकी है। उस समय भी पुलिस ने अदालत परिसर को खाली करवाकर व्यापक स्तर पर जांच की थी। हालांकि तलाशी के दौरान पुलिस को कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ था।
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ईमेल का सोर्स ढूंढने में जुटी पुलिस
बुधवार को दोबारा धमकी मिलने के बाद पुलिस पहले की घटना को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरत रही है। अधिकारियों की निगरानी में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि धमकी वाला ईमेल किस माध्यम से भेजा गया और इसके पीछे किसकी भूमिका है।
फिलहाल पुलिस की प्राथमिकता अदालत परिसर और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तलाशी पूरी होने के बाद ही अदालत में सामान्य गतिविधियां बहाल करने को लेकर निर्णय लिया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से घबराने के बजाय जांच में सहयोग करने की अपील की है।
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