पटियाला: ढाबे पर काम करने वालों के बीच खूनी बहस, तेजधार हथियार से हमला कर युवक की हत्या
पटियाला के साई मार्केट में एक ढाबे पर शनिवार रात कुछ युवकों ने ढाबा कर्मी की हत्या कर दी। बहस के बाद युवकों ने तेजधार हथियार से हमला किया, जिससे कर्मी की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन हमलावर फरार हैं। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।
जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना कोतवाली पटियाला इलाके में आते साई मार्केट में बने ढाबे पर शनिवार रात कुछ युवकों की ढाबे पर काम करने वाले कर्मी के साथ बहस हो गई। बहस के बाद इन युवकों ने ढाबे पर काम करने वाले इस वर्कर पर तेजधार हथियार से वार कर दिया।
जिस वजह से वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। जख्मी वर्कर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां देर रात युवक की मौत हो गई। घटना देर रात 10:15 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मौके पर दो नंबर डिवीजन के इंचार्ज गुरपिंदर सिंह के अलावा कोतवाली थाना प्रभारी पहुंचे हैं।
पुलिस मामले की जांच में जुटी है जबकि हमला करने वाले युवक घटनास्थल से फरार हो गए। फिलहाल कत्ल हुए युवक की पहचान को लेकर अभी जानकारी नहीं मिल पाई है।
बता दें कि इस ढाबे पर कुछ महीने पहले भी ढाबा मालिक और कुछ युवकों के बीच बहस हुई थी। इसके बाद बहस करने वाले युवकों ने हवाई फायरिंग भी किए थे। इस घटना को लेकर कोतवाली थाना में मामला में दर्ज किया गया था।
