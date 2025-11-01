पटियाला: ढाबे पर काम करने वालों के बीच खूनी बहस, तेजधार हथियार से हमला कर युवक की हत्या

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना कोतवाली पटियाला इलाके में आते साई मार्केट में बने ढाबे पर शनिवार रात कुछ युवकों की ढाबे पर काम करने वाले कर्मी के साथ बहस हो गई। बहस के बाद इन युवकों ने ढाबे पर काम करने वाले इस वर्कर पर तेजधार हथियार से वार कर दिया।

जिस वजह से वह लहूलुहान होकर नीचे गिर गया। जख्मी वर्कर को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां देर रात युवक की मौत हो गई। घटना देर रात 10:15 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मौके पर दो नंबर डिवीजन के इंचार्ज गुरपिंदर सिंह के अलावा कोतवाली थाना प्रभारी पहुंचे हैं।