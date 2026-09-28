पटियाला में होटल-कैफे रेस्टोरेंट में चल रहा था देह व्यापार का धंधा, लेडी इंस्पेक्टर की रेड, 15 महिला-पुरुष गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना पातड़ां इलाके में जिस्मफरोशी के दो ठिकानों पर छापेमारी करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहां पातड़ां में होटल व कैफे रेस्टोरेंट की आड़ में बड़े स्तर पर जिस्मफरोशी का काम पिछले कई महीने से चल रहा था।

लगातार आ रही शिकायतों के बाद पुलिस ने रेड दोनों ठिकानों से 15 महिला व पुरूष गिरफ्तार किए हैं, जिनकी उम्र 25 से लेकर 50 साल है। इनमें से कई लोग पहले भी केसों में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसका रिकार्ड पुलिस खंगाल रही है। थाना पातड़ां प्रभारी साहिब सिंह ने कहा कि रिमांड परलेने के बाद जांच की जाएगी, उन्होंने हाल ही में चार्ज संभाला था जिसके बाद से लगातार शिकायतें मिल रही थी।

बस स्टैंड के नजदीक खोला था होटल इंस्पेक्टर सरबजीत कौर व उनकी टीम ने मलकीत सिंह के होटल में छापेमारी करते हुए जिस्मफरोशी करने वालों को काबू किया है। इस मामले में मलकीत सिंह के अलावा दलबीर सिंह निवासी अजीत नगर कशोर जिला कैथल हरियाणा, जसप्रीत सिंह निवासी घग्गा, राजवीर कौर निवासी खेड़ा बत्ता जिला कपूरथला मौजूदा निवासी बाबा बकाला जिला अमृतसर साहिब, लवप्रीत कौर निवासी चौतरा जिला मुक्तसर साहिब मौजूदा निवासी पातड़ां को नामजद करने के बाद गिरफ्तार किया है।