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    पंजाब के पटियाला में पिटबुल का आतंक, मकान देखने गए दंपती पर हमला; 75 सेकेंड में दोनों को 26 बार काटा

    By Balwinderpal Singh Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:07 AM (IST)

    पटियाला के घुम्मण नगर में मकान देखने गए एक दंपती पर पिटबुल कुत्ते ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले में महिला को 14 और पति को 12 बार काटा ...और पढ़ें

    पंजाब के पटियाला में पिटबुल का आतंक। फोटो जागरण

    पंजाब के पटियाला में पिटबुल का आतंक। फोटो जागरण

    HighLights

    1. पटियाला में पिटबुल ने मकान देखने गए दंपती पर हमला किया।

    2. महिला को 14, पति को 12 बार काटा, गंभीर रूप से घायल।

    3. पिटबुल रखने पर पाबंदी, प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।

    बलविंदरपाल सिंह, पटियाला। पटियाला के घुम्मण नगर इलाके में बुधवार को पिटबुल कुत्ते का आंतक देखने को मिला। मकान देखने गए एक दंपती पर पिटबुल कुत्ते ने अचानक अटैक कर दिया, अटैक इतना खतरनाक था कि दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    पिटबुल कुत्त दंपती को करीब तीन मिनट तक काटता रहा, दंपती द्वारा शोर मचाने के बाद आसपास रहने वाले पड़ोसी लाठी डंडे लेकर बाहर आए और पिटबुल पर वार कर दंपती को छुडवाने की कोशिश की, पर लोगों द्वारा कई बार डंडो से वार करने के बाद पिटबुल ने दंपती को छोड़ा।

    इस दौरान पिटबुल ने महिला की दायनी बाजू पर कंधे के पास से काफी बुरे तरीके से काटा। हमले की घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घायल दंपती को उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि महिला को कुत्ते ने करीब 14 बार, जबकि उसके पति को करीब 12 बार काटा। पीडित महिला की दायनी बाजू पर सर्जरी की गई।

    जमीन पर गिरी महिला

    जानकारी के अनुसार, दंपती मकान खरीदने के उद्देश्य से एक प्रापर्टी डीलर के साथ घुम्मण नगर स्थित एक कोठी देखने पहुंचा थे। जैसे ही प्रापर्टी डीलर ने कोठी का गेट खोला, अंदर मौजूद पिटबुल अचानक बाहर निकल आया और उसने दंपती पर अटैक कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुत्ते ने सबसे पहले महिला पर हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। पत्नी को बचाने के लिए पति आगे आया तो पिटबुल ने उस पर भी हमला कर दिया।

    अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के घरों से कुछ लोग बाहर आए और उन्होंने कुत्ते को हटाने का प्रयास किया। लोगों ने लाठी-डंडों से पिटबुल पर वार किया, काफी मशक्कत के बाद कुत्ते को दंपती से अलग किया। इसके बाद दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया।

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    बुरी तरह से काटा

    पीड़ित अंकित सभरवाल ने कहा कि पिटबुल ने उनकी पत्नी और उन्हें बुरी तरह से काटा है, शरीर पर कई जगहों पर घाव है। उन्होंने कहा कि पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई है। अगर लोग न मदद करते तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल हो सकता था। अगर पिटबुल पर रोक है तो कार्रवाई क्यों नहीं की जाती।

    पिटबुल रखने पर पाबंदी

    पशु पालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डा.बिक्रमजीत सिंह ने कहा कि पिटबुल रखने पर पाबंदी है, जिसके चलते कोई भी व्यक्ति इस डाग को नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्होंने घटना से संबंधित वीडियो नहीं देखी, क्योंकि चंडीगढ़ में उच्चाधिकारियों के साथ मीटिंग में थे। उन्होंने कहा कि घटना की जांच कराकर नियम अनुसार बनती कार्रवाई की जाएगी।

    निगम कमिश्नर बोलीं- पिटबुल रखने पर रोक

    मामला सामने आने के बाद शहर में पिटबुल जैसे शक्तिशाली कुत्तों को घरों में रखने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम कमिश्नर पूजा सियाल ग्रेवाल ने कहा कि पिटबुल रखने को लेकर रोक लगाई गई है, पर इनकी रजिस्ट्रेशन या फिर कार्रवाई करने का जिम्मा पशु पालन विभाग के पास है।

    कमिश्नर ने कहा कि घटना की वीडियो उनके पास पहुंच चुकी है, कार्रवाई कराने के लिए पशु पालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को वीडियो भेज दी गई है। इसके अलावा नगर निगम भी अपने स्तर पर मामले को गंभीरता से ले रहा है।


    • पालतू पिटबुल डाग का रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है।
    • टीकाकरण कार्ड दिखाकर हर साल या निर्धारित समय सीमा पर इस लाइसेंस का रिन्यू कराना होता है।
    • कुत्ते को समय पर एंटी-रेबीज और अन्य आवश्यक टीके लगवाना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
    • पशु चिकित्सक द्वारा जारी किया वेक्सिनेशन कार्ड हमेशा संभालकर रखना।
    • घर से बाहर या सोसाइटी के कामन एरिया में कुत्ते को हमेशा पट्टे से बांधकर रखना। सार्वजनिक स्थानों या पार्क में गंदगी फैलने पर उसे साफ करने की जिम्मेदारी मालिक की होती है।
    • कुत्तों को मुंह पर जाली पहनाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि कुत्ता आक्रामक स्वभाव का है तो सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करना उचित है।
    • कुत्ते की देखभाल में लापरवाही बरतना अपराध माना जाता है
    • कुत्ते को सड़क पर लावारिस छोड़ देना कानूनन अपराध है।