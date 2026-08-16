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पटियाला में बिजली खंभा लगाने के विवाद में व्यक्ति ने वीडियो बनाकर निगली जहरीली दवा, अस्पताल में भर्ती

By Digital Desk Edited By: Sushil Kumar
Updated: Sun, 16 Aug 2026 10:28 PM (IST)

पटियाला के पातड़ां में बिजली खंभे के विवाद में एक व्यक्ति ने वीडियो बनाकर जहरीली दवा निगल ली, जिसकी हालत गंभीर है। उसने दूसरे पक्ष और एक नेता पर परेशान करने व झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया है।

व्यक्ति ने वीडियो बनाकर निगली जहरीली दवा। फोटो जागरण

व्यक्ति ने वीडियो बनाकर निगली जहरीली दवा। फोटो जागरण


HighLights

  1. बिजली खंभे के विवाद में व्यक्ति ने दवा निगली।

  2. वीडियो बनाकर दूसरे पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप।

  3. पीड़ित अस्पताल में भर्ती, पुलिस कर रही जांच।

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना पातड़ां इलाके में आते गांव बूरड़ में बिजली का खंभा लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच चल रहा विवाद उस समय गंभीर हो गया, जब एक पक्ष के व्यक्ति ने कथित तौर पर जहरीली दवा निगल ली।

दवा निगलने से पहले उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो में उसने करीम नगर के एक नेता समेत दूसरे पक्ष पर परेशान करने और झूठे केस में फंसाने के आरोप लगाए हैं। दवा निगलने के बाद व्यक्ति को पातड़ां के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गांव बूरड़ निवासी सुरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि गांव में बिजली के खंभे लगाने को लेकर महिलाओं के बीच गाली-गलौज हुई थी। सुरजीत सिंह का आरोप है कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले उसके समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करवाने का प्रयास किया जा रहा है।

उसने यह भी आरोप लगाया कि मामला खत्म करवाने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। इसी मानसिक परेशानी के कारण उसने जहरीली दवा निगलने की बात वीडियो में कही। इसके बाद वीडियो में वह कथित तौर पर दवा निगलता दिखाई दे रहा है।

परिजनों ने सुरजीत सिंह को पातड़ां के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। उसकी पत्नी किरणपाल कौर ने आरोप लगाया कि गांव के दूसरे पक्ष की महिलाओं की ओर से उसके पति पर झूठे आरोप लगाकर उसे मामले में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसी मानसिक परेशानी के चलते उसके पति ने जहरीली दवा निगली। परिवार ने सरकार और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर परेशान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

वहीं, दूसरे पक्ष से जुड़े करीम नगर निवासी नेता ने सुरजीत सिंह की ओर से लगाए आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि वह सुरजीत सिंह से कभी मिले तक नहीं हैं और न ही उसे जानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सुरजीत सिंह और उसके साथियों की ओर से घर जाकर मारपीट करने तथा महिलाओं से मारपीट और जातिसूचक शब्द बोलने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है।

उन्होंने कहा कि इसी कारण उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। थाना पातड़ां प्रभारी गगनदीप सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर बनती कानूनी कार्रवाई की जाएगी।