पंजाब के सभी 22 जिलों में आज DC दफ्तरों का घेराव, किसान-मजदूर मोर्चा का एक दिवसीय प्रदर्शन; क्या हैं उनकी मांगें?

जागरण संवाददाता, पटियाला। किसान मजदूर मोर्चा चैप्टर पंजाब के आह्वान पर कल 31 अगस्त को पंजाब के सभी 22 जिलों में डीसी कार्यालयों के सामने एक-दिवसीय मोर्चे लगाए जाएंगे। मोर्चे में पंजाब के किसानों, मजदूरों, युवाओं, को बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया है।

किसान मजदूर मोर्चा चैप्टर पंजाब ने कहा कि पंजाब की कृषि, पानी, जमीन, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े गंभीर मुद्दों का समाधान करने के बजाय सरकारें ऐसी नीतियां लागू कर रही हैं, जिनका सबसे अधिक असर किसानों, मजदूरों और ग्रामीण लोगों पर पड़ता है। इसलिए 31 अगस्त के मोर्चे के माध्यम से पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के सामने उसकी मांगें जोरदार ढंग से रखी जाएंगी।