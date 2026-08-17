पटियाला में गुरुद्वारे में किरपान लाने से रोका तो हमला, बचाव में प्रधान ने चलाई गोली; हिंसक झड़प में 2 घायल

संवाद सहयोगी, राजपुरा (पटियाला)। गांव मंडौली स्थित गुरुद्वारा साहिब में गोलक की गिनती के दौरान मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। हिंसक झड़प में किरपान से हमला करने के बाद गोली चल गई। इसमें गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

पुलिस ने घायलों को तुरंत राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। कमलजीत सिंह कुछ दिन से परेशान थे और अक्सर गांव में किरपान लेकर घूम रहे थे। सोमवार को संक्रांति होने के कारण गुरुद्वारा साहिब में गोलक की गिनती की सेवा चल रही थी। इसी बीच कमलजीत सिंह गुरुद्वारे में पहुंचे।

प्रधान नायब सिंह ने जब कमलजीत सिंह को हाथ में किरपान लिए हुए देखा तो उन्होंने सुरक्षा और मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उन्हें बाहर रोकने की कोशिश की और घर जाने को कहा। बात इतनी बढ़ गई कि कमलजीत सिंह ने गुस्से में प्रधान नायब सिंह पर किरपान से ताबड़तोड़ दो वार कर दिए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

सूत्रों के अनुसार जान बचाने और आत्मरक्षा में नायब सिंह ने पिस्तौल से गोली चला दी जो कमलजीत सिंह के पेट में जा लगी। इससे पूरे परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों कमलजीत सिंह और नायब सिंह को तुरंत पटियाला के राजिंदरा अस्पताल में भर्ती कराया।