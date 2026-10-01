पठानकोट में हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार, बाइक भी बरामद

संवाद सहयोगी, पठानकोट। सुजानपुर पुलिस ने एक युवक को 5.65 ग्राम हेरोइन और एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ थाना सुजानपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बताया कि एएसआइ जसवीर सिंह पुलिस पार्टी के साथ सरकारी गाड़ी में माधोपुर एरिया से सुजानपुर की ओर गश्त कर रहे थे।

जब पुलिस टीम यूबीडीसी नहर के बड़े पुल नंबर 3 नजदीक पुल सुजानपुर के पास पहुंची, तो नहर किनारे माधोपुर साइड से पठानकोट की ओर एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल चालक घबरा गया और उसने अपनी जेब से एक पारदर्शी लिफाफा निकालकर पुल की ग्रिल के नीचे फेंक दिया।