पठानकोट सिविल अस्पताल से खानपुर मार्ग पर भीषण ट्रैफिक, बीच रास्ते में फंसी रह जाती हैं एम्बुलेंस, कैसे निकले समाधान?
पठानकोट सिविल अस्पताल से खानपुर मार्ग पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। जाम के कारण एंबुलेंस भी फंस जाती हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचने में देरी होती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की मांग की है ताकि मरीजों और आम जनता को सुविधा हो।
संवाद सहयोगी,पठानकोट। पठानकोट शहर में ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है।
लगातार बढ़ रही समस्या के कारण लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है जबकि प्रशासनिक स्तर पर इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। लगातार विकराल होती ट्रैफिक की ये समस्या किसी की जान भी ले सकती है।
किसी भी देश अथवा प्रदेश में आम लोगों को मुख्य नागरिक सेवाएं निश्चित रूप में प्रदान करना उस देश अथवा प्रदेश सरकार की मुख्य काम है। जिस में सर्व प्रथम मेडिकल सेवा है।
जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है या मेडिकल एमरजेंसी में है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह मरीज को समय रहते उपचार मिले ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन पठानकोट के सिविल अस्पताल से लेकर खानपुर रोड पर लगे जाम में कोई अगर एमरजेंसी हालत में मरीज फंस जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। लोगों को लंबी ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है जिससे उनका समय बर्बाद हो रहा है।
भगवा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा सौरभ गुप्ता ने बताया कि आज सिविल अस्पताल रोड पर जाम में फंसे हुए लोगों को देख कर उन्होंने महसूस किया कि अगर इस जाम में कोई एम्बुलेंस या अपनी गाड़ी पर मरीज को ला रहे लोग अगर जाम में फंस जाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
इस ट्रैफिक को सुचारू करवाने के लिए कोई भी मुलाजिम ड्यूटी पर दिखाई नहीं दिया। अगर उस मरीज को समय हॉस्पिटल न पहुंच पाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि पठानकोट की ट्रैफिक की समस्या का समाधान यथाशीध्र किया जाना चाहिए अन्यथा किसी भी दिन कोई बडा हादसा हो सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।