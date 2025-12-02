पठानकोट सिविल अस्पताल से खानपुर मार्ग पर भीषण ट्रैफिक, बीच रास्ते में फंसी रह जाती हैं एम्बुलेंस, कैसे निकले समाधान?

संवाद सहयोगी,पठानकोट। पठानकोट शहर में ट्रैफिक की समस्या से निजात मिलता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है।

लगातार बढ़ रही समस्या के कारण लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है जबकि प्रशासनिक स्तर पर इसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा है। लगातार विकराल होती ट्रैफिक की ये समस्या किसी की जान भी ले सकती है।

किसी भी देश अथवा प्रदेश में आम लोगों को मुख्य नागरिक सेवाएं निश्चित रूप में प्रदान करना उस देश अथवा प्रदेश सरकार की मुख्य काम है। जिस में सर्व प्रथम मेडिकल सेवा है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है या मेडिकल एमरजेंसी में है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह मरीज को समय रहते उपचार मिले ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन पठानकोट के सिविल अस्पताल से लेकर खानपुर रोड पर लगे जाम में कोई अगर एमरजेंसी हालत में मरीज फंस जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। लोगों को लंबी ट्रैफिक में फंसना पड़ रहा है जिससे उनका समय बर्बाद हो रहा है।