Pathankot: बिजली न आने से लोग परेशान; पावर कॉम विभाग के खिलाफ जताया रोष, कहा- नहीं किया जा रहा कोई समाधान

Pathankot News पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित गांव जसवाली मुख्य मार्ग पर लगे ट्रांसफॉर्म एक खराब होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जिसको लेकर स्थानीय लोगों की ओर से और से पावर कॉम विभाग के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। सात-आठ दिन से ट्रांसफार्मर में खराबी होने के चलते बिजली की समस्या से लोग जूझ रहे हैं।

बिजली न आने से लोग परेशान; पावर कॉम विभाग के खिलाफ जताया रोष, कहा- नहीं किया जा रहा कोई समाधान

Your browser does not support the audio element.