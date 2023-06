Pathankot News: यात्री ने किया ट्वीट, डीआरएम ने रेलवे स्टेशन पर बच्ची के लिए मुहैया कराया दूध

यात्री सुविधाओं को लेकर रेलवे संवेदनशील होता जा रहा है। एक यात्री के ट्वीट करने पर फिरोजपुर के डीआरएम ने उसकी बेटी के लिए दूध मुहैया करवाया। यात्री राजेश पुरोहित ने बताया कि वह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बुधवार को कटरा से ट्रेन नंबर 12472 स्वराज सुपरफास्ट से अपने घर रतलाम लौट रहा था। वह एसी कोच डी-5 में यात्रा कर रहा था।

Pathankot News: यात्री ने किया ट्वीट, डीआरएम ने रेलवे स्टेशन पर बच्चे के लिए मुहैया कराया दूध

पठानकोट, जागरण संवाददाता: यात्री सुविधाओं को लेकर रेलवे संवेदनशील होता जा रहा है। एक यात्री के ट्वीट करने पर फिरोजपुर के डीआरएम ने उसकी बेटी के लिए दूध मुहैया करवाया। यात्री राजेश पुरोहित ने बताया कि वह माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद बुधवार को कटरा से ट्रेन नंबर 12472 स्वराज सुपरफास्ट से अपने घर रतलाम लौट रहा था। वह एसी कोच डी-5 में यात्रा कर रहा था। रेलवे स्टेशन पर नहीं मिला दूध जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से पहले छोटी बेटी को भूख लगी। पत्नी ने दूध लाने को कहा। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर पहुंच कर दूध लेने की कोशिश की, लेकिन दूध नहीं मिला। इसी बीच ट्रेन चल दी। इसके कुछ मिनट बाद उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को ट्वीट किया। परिवार ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जताया आभार इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डीआरएम को इस काम का जिम्मा सौंपा। डीआरएम डॉ. सीमा शर्मा ने सीनियर डीसीएम से बात कर यात्री को अगले स्टेशन पर दूध मुहैया करवाने के लिए कहा। सीनियर डीसीएम ने तुरंत प्रभाव से सीएमआइ पठानकोट को इस कार्य को पूरा करने के लिए कहा। सीएमआइ ने बच्ची के लिए दूध मुहैया करवाया। इसके बाद यात्री और उसके परिवार ने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का आभार जताया। ट्वीट कर किया सबका धन्यवाद यात्री राजेश पुरोहित ने अपने ट्वीट में लिखा- धन्यवाद रेल मंत्री, भारतीय रेलवे, धन्यवाद पेंट्रीकार सर्विस, धन्यवाद आईआरसीटीसी जिन्होंने मेरे द्वारा बेटी के दूध के लिए जो ट्वीट कर मदद मांगी, उस पर तुरंत ध्यान देते हुए भारतीय रेलवे, रेल मंडल प्रबंधक फिरोजपुर, सीनियर डीसीएम फिरोजपुर ने तुरंत कार्यवाही करते हुए गर्म दूध उपलब्ध करवाया। यही नहीं, मेरी यात्रा समाप्ति तक गर्म दूध उपलब्ध करवाने का वादा भी किया। आप सभी का धन्यवाद।

