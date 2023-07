Pathankot News: BSF के अधिकारियों ने बमियाल सेक्टर का किया दौरा, सुरक्षा प्रबंधों का लिया जायजा

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मंगलवार को पठानकोट जिले के सीमावर्ती बनियाल सेक्टर का दौरा किया। बीएसएफ के अधिकारियों ने यहां सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया और मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। सीमावर्ती क्षेत्र से गुजरने वाले उज्ज दरिया में भी जलस्तर काफी बढ़ गया है। इसको लेकर भी अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की। यह दरिया पाकिस्तान की सीमा के साथ भी बहता है।

BSF के अधिकारियों ने बमियाल सेक्टर का किया दौरा

बमियाल/पठानकोट, संवाद सहयोगी। सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकारियों ने मंगलवार को बमियाल सेक्टर का दौरा करके सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। जानकारी के अनुसार, रविवार से इस सीमावर्ती क्षेत्र में बहता उज्ज दरिया पूरे उफान पर है। यह दरिया पाकिस्तान की सीमा के साथ भी बहता है। पानी के तेज बहाव के कारण असामाजिक गतिविधियों की आशंका भी बनी रहती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए सीमा क्षेत्र में दरिया का पानी कम होने के बाद पुलिस की ओर से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पर चौकसी बढ़ाई गई है। सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे कड़े वहीं, बीएसएफ अधिकारियों की ओर से सीमा पर दरिया में पानी बढ़ने के बाद पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की जा रही है, ताकि सुरक्षा प्रबंध और कड़े किए जा सकें। मंगलवार को बीएसएफ के आईजी पंजाब फ्रंटियर अतुल फूल जेले की ओर से बमियाल सेक्टर में सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया। इस दौरान उनके साथ बीएसएफ अधिकारियों के अलावा पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि बीएसएफ अधिकारियों की ओर से सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया गया है।

