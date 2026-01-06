Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पठानकोट में देर रात गोलीबारी का खौफ, ताजपुर गांव में कार सवारों ने घर को बनाया निशाना; हमलावरों की तलाश तेज

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 01:38 PM (IST)

    पठानकोट के ताजपुर गांव में सोमवार रात करीब 11:30 बजे कार सवार युवकों ने एक घर पर फायरिंग की और फरार हो गए। सरपंच की सूचना पर एयरफोर्स और पुलिस अधिकारी ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पठानकोट के ताजपुर गांव में सोमवार रात करीब 11:30 बजे कार सवार युवकों ने एक घर पर फायरिंग की (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पठानकोट। एयर बेस के बिल्कुल साथ सटे गांव ताजपुर में सोमवार की रात करीब 11:30 बजे कार सवार कुछ युवकों की ओर से एक घर पर फायरिंग की गई और फायर करने के बाद बे मौके से ही फरार हो गए।

    इस घटना की सूचना मिलते ही गांव के सरपंच ने एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी है इस सूचना के बाद थाना प्रभारी तथा एसपी मनोज ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे उनकी और आसपास के एरिया में सर्च करने के साथ-साथ लोगों से बातचीत की जा रही है

    लेकिन इस गोली चलने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंचे एसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि उनकी ओर से जांच की गई है किन लोगों की ओर से फायरिंग की गई है और फायर किए जाने का कारण क्या है फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है उन्होंने कहा कि जल्दी काबू कर दिया जाएगा।