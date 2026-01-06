पठानकोट में देर रात गोलीबारी का खौफ, ताजपुर गांव में कार सवारों ने घर को बनाया निशाना; हमलावरों की तलाश तेज

जागरण संवाददाता, पठानकोट। एयर बेस के बिल्कुल साथ सटे गांव ताजपुर में सोमवार की रात करीब 11:30 बजे कार सवार कुछ युवकों की ओर से एक घर पर फायरिंग की गई और फायर करने के बाद बे मौके से ही फरार हो गए।

इस घटना की सूचना मिलते ही गांव के सरपंच ने एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी है l इस सूचना के बाद थाना प्रभारी तथा एसपी मनोज ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे l उनकी और आसपास के एरिया में सर्च करने के साथ-साथ लोगों से बातचीत की जा रही है