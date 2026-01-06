पठानकोट में देर रात गोलीबारी का खौफ, ताजपुर गांव में कार सवारों ने घर को बनाया निशाना; हमलावरों की तलाश तेज
पठानकोट के ताजपुर गांव में सोमवार रात करीब 11:30 बजे कार सवार युवकों ने एक घर पर फायरिंग की और फरार हो गए। सरपंच की सूचना पर एयरफोर्स और पुलिस अधिकारी ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पठानकोट। एयर बेस के बिल्कुल साथ सटे गांव ताजपुर में सोमवार की रात करीब 11:30 बजे कार सवार कुछ युवकों की ओर से एक घर पर फायरिंग की गई और फायर करने के बाद बे मौके से ही फरार हो गए।
इस घटना की सूचना मिलते ही गांव के सरपंच ने एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी है l इस सूचना के बाद थाना प्रभारी तथा एसपी मनोज ठाकुर घटनास्थल पर पहुंचे l उनकी और आसपास के एरिया में सर्च करने के साथ-साथ लोगों से बातचीत की जा रही है
लेकिन इस गोली चलने के कारणों का कोई पता नहीं चल पाया है। मौके पर पहुंचे एसपी मनोज ठाकुर ने बताया कि उनकी ओर से जांच की गई है किन लोगों की ओर से फायरिंग की गई है और फायर किए जाने का कारण क्या है फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है उन्होंने कहा कि जल्दी काबू कर दिया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।