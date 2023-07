Pathankot: कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने पंजाब-हिमाचल को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त चक्की पुल का लिया जायजा

Pathankot News कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने सोमवार को पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त चक्की पुल का जायजा लिया। यहां उन्होंने स्थानीय लोगों से उनकी समस्याएं भी जानी। उन्होंने लोगों को कुदरती आपदा से निपटने के लिए विभाग का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जल्द ही लोगों की सुविधा के लिए परमानेंट हल निकाला जाएगा।

पठानकोट, जागरण संवददाता। पंजाब-हिमाचल को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त चक्की पुल का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क मौके पर पहुंचे। यहां उन्होंने आईआरपी के सीजीएम हरप्रीत सिंह से पुल की सुरक्षा संबंधी टेक्निकल जानकारियां हासिल की। मौके पर मंत्री की मौजूदगी में राहगीरों की भीड़ भी देखने को मिली। परेशान राहगीरों ने मंत्री को दो पहिया वाहनों के गुजरने के लिए गुजारिश भी की। परन्तु मौके पर मौजूद सीजीएम हरप्रीत सिंह ने बाड़ की आशंका के चलते पुल के क्षतिग्रस्त पिलर नंबर- 1 और 2 के साथ लगते अवटमेंट ए-1 के खतरे को धयान में रखते हुए लोगों को दो पहिया वाहनों के गुजरने की अनुमति नहीं दी। साथ में यह भी कहा कि दोनों राज्यों के लोग हाईवे की गाइडलाइन का पालन करें। बरसात समाप्त होने के बाद बनेगा पुल सीजीएम ने कहा कि पुल तो फिर से बन सकता है। लेकिन कीमती जान फिर से नहीं बन सकती। उन्होंने मंत्री को यह भी आश्वासन दिया कि बरसात समाप्त होते ही दो-ढाई महीने के भीतर ही विभाग की ओर से हाईवे पुल व रेलवे पुल के आगे मिन्नी डैम के रूप में जाने जाने वाली 335 व 102 मीटर की दीवार का काम समाप्त हो जाएगा। जिसके चलते दोनों पुलों के पियरों की फिलिंग भी अच्छे से करके पुलों को पूरी तरह से सेफ कर दिया जाएगा। इसके बाद पुल से वाहनों का आवागमन भी सुचारू कर दिया जाएगा। जल्द ही निकाला जाएगा परमानेंट हल कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने लोगों को कुदरती आपदा से निपटने के लिए विभाग का सहयोग करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों के लिए टू-व्हीलर सुविधा जल्द ही बहाल की जाएगी। परन्तु अभी बरसात में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसे देखते हुए विभाग कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। लोगों की सुविधा के लिए जल्द ही परमानेंट हल निकाला जाएगा। इसके लिए उनकी विभागी अधिकारियों से बातचीत हो गई है।

