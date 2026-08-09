गिद्दा और भांगड़ा से महिलाओं ने मचाया धमाल, पंजाब के नवांशहर में धूमधाम से मनाया तीयां दा त्योहार

संवाद सहयोगी, काठगढ़। पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं को जीवंत रखने के उद्देश्य से ब्लॉक बलाचौर के गांव खोजा बेट में ‘तीयां का मेला’ बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया।

इस अवसर पर गांव की महिलाओं और बहनों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और पारंपरिक गिद्दे, भांगड़े तथा बोलियों के माध्यम से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। यह कार्यक्रम संतोख सिंह सरपंच, गांव खोजा बेट एवं जिला चेयरमैन सैनी कल्याण बोर्ड, नवांशहर, पंजाब के विशेष प्रयासों से आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को अपनी लोक संस्कृति से जोड़ना तथा आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक मेल-जोल को मजबूत करना रहा। मेले को सफल बनाने में परमजीत कौर सैनी, हरप्रीत कौर चाहल, सुखबीर कौर, हरजिंदर कौर, हरप्रीत कौर सैनी, तनप्रीत कौर और जसलीन कौर सहित पूरी टीम ने भरपूर मेहनत की। मेले में ढोल की थाप और डी.जे. की धुन पर महिलाओं ने जमकर गिद्दा और भांगड़ा डाला।