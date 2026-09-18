मिलावटखोरों पर FSSAI का बड़ा प्रहार, 14 दिन में देनी होगी फूड सैंपलिंग रिपोर्ट; केंद्र ने जारी किए नए नियम

शुभेंदु शुक्ला, नवांशहर (पंजाब)। देश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटखोरों पर त्वरित कार्रवाई के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बड़ा निर्णय लिया है।

केंद्र सरकार ने फूड सैंपल्स की टेस्टिंग के लिए सख्त समय-सीमा तय करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। नए नियमों के तहत अब किसी भी खाद्य प्रयोगशाला को खाने-पीने की वस्तुओं के सैंपल मिलने के 14 दिन के भीतर अपनी फाइनल टेस्टिंग रिपोर्ट सौंपनी होगी।

विदेशों से आयात होने वाले खाद्य पदार्थों के मामले में यह समय-सीमा मात्र पांच दिन तय की गई है। भारत सरकार के राजपत्र में 15 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) संशोधन विनियम, 2026 प्रकाशित कर दिया गया है।

ये नए नियम एक अप्रैल, 2027 से पूरे देश में प्रभावी हो जाएंगे। गजट अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई फूड एनालिस्ट (खाद्य विश्लेषक) या रेफरल प्रयोगशाला तय समय (घरेलू उत्पादों के लिए 14 दिन और आयातित के लिए पांच दिन) के भीतर सैंपल की जांच पूरी नहीं कर पाती है, तो उसे छूट नहीं मिलेगी।

एनालिस्ट को जांच में लगने वाले अतिरिक्त समय और देरी की ठोस वजह के बारे में संबंधित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य है। नए नियमों (विनियम 2.5) में जांच के तरीकों को भी स्पष्ट किया गया है।