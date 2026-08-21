मुक्तसर में किराए के मकान में दो शव मिलने से सनसनी, पंखे से लटका मिला पुरुष; चारपाई पर मिला महिला का शव

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर साहिब शहर के थांदेवाला रोड स्थित नामदेव नगर की गली नंबर चार में वीरवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब एक किराए के मकान से पुरुष और महिला के शव बरामद हुए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर थाना सिटी पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की।

पुलिस के अनुसार मृतक पुरुष की पहचान 47 वर्षीय जसविंदर सिंह पुत्र गिरधारी लाल निवासी गांव बाम के रूप में हुई है। वह पिछले करीब पांच-छह वर्षों से उक्त मकान में किराए पर रह रहा था। वहीं महिला की पहचान 40 वर्षीय सुखप्रीत कौर निवासी तपाखेड़ा के रूप में हुई है।

घटना के बाद पुलिस ने फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। टीम ने कमरे से उंगलियों के निशान, जैविक नमूने और अन्य जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सुखप्रीत कौर वहां कब से रह रही थी और दोनों के बीच किस तरह का संबंध था।