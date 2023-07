Punjab Suicide Case: फर्नीचर की दुकान पर पंखे से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

फर्नीचर की दुकान पर युवक का शव पंखे से लटकता मिला। विक्की नामक युवक ने पंखे से फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इस बात का पता उस समय चला जब दुकान मालिक ने सुबह दुकान का शटर खोला तो विक्की का शव पंखे से लटक रहा था। उधर घटना की सूचना मिलने पर थाना सिटी की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

फर्नीचर की दुकान पर पंखे से लटकता मिला युवक का शव, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

Your browser does not support the audio element.

मलोट, संवाद सूत्र: शेखू रोड पर एक फर्नीचर की दुकान पर विक्की नामक युवक ने पंखे से फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इस बात का पता उस समय चला जब दुकान मालिक ने सुबह दुकान का शटर खोला तो विक्की का शव पंखे से लटक रहा था। उधर घटना की सूचना मिलने पर थाना सिटी की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। विक्‍की बठिंडा ने बताया दुकान मालिक ने बताया कि विक्की बठिंडा का रहने वाला है और उसके पास काम करता है। उसने रात को दुकान पर ही रुकने के लिए कहा था। जिस कारण वह घर चला गया और विक्की दुकान पर ही रात को सो रहा था। सुबह दुकान खोलने पर देखा कि फंदे से विक्की का शव लटक रहा है। उन्होंने बताया कि न जाने विक्की ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। उसे किसी तरह की परेशानी थी तो वह उससे बात करता। थाना सिटी प्रभारी नवप्रीत सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

Edited By: Himani Sharma