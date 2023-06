पंजाब के सरकारी अस्पतालों में होगी 550 नए डॉक्टरों की तैनाती, स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने दी जानकारी

Punjab News पंजाब के विभिन्न सरकारों अस्पतालों में आने वाले दिनों में 550 नए डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। सरकार ने इसके लिए भर्ती पूरी कर ली है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का कहना है कि दो हजार अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को मुक्तसर में जिला अस्पताल का दौरा किया।

श्री मुक्सतर साहिब, जागरण संवाददाता। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डॉक्टरों की कमी पूरी करने के लिए 550 हाउस सर्जन डॉक्टरों की भर्ती कर ली गई है। आगामी कुछ दिनों में इन डॉक्टरों को विभिन्न जिलों में तैनात कर दिया जाएगा। यही नहीं, दो हजार अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने ये बात जिला सिविल अस्पताल का दौरा करने के लिए मुक्तसर पहुंचने पर पत्रकारों के साथ बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग अधीन आते आयुष विभाग को भी और मजबूत किया जाएगा। राज्य सरकार सीएम की योगशाला प्रोग्राम शुरू कर चुकी है। उन्होंने बताया कि भगत रविदास आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी होशियारपुर में वीसी और रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने के साथ-साथ नया स्टाफ भी भर्ती किया जाएगा। 'संसाधनों का किया जा रहा मूल्यांकन' स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल अस्पताल के दौरे का उद्देश्य बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से उपलब्ध संसाधनों का मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें। जिसकी जांच करने के लिए ही वे मुक्तसर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 580 आम आदमी क्लीनिक स्थापित किए हैं। जहां से अब तक 31 लाख से ज्यादा लोग इलाज करवा चुके हैं। मरीजों का हाल-चाल जाना इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने वार्डों में जाकर मरीजों का हाल-चाल भी जाना। साथ ही सिविल अस्पताल प्रांगण में बन रहे 30 बिस्तरों के जच्चा-बच्चा अस्पताल की इमारत के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस इमारत के निर्माण पर सरकार 8.28 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस अवसर पर पंजाब हेल्थ सिस्टम कारपोरेशन के एमडी प्रदीप अग्रवाल, विधायक जगदीप सिंह काका बराड़, डिप्टी कमिश्नर डॉ. रुही दुग्ग, एसएसपी हरमनबीर सिंह गिल, सिविल सर्जन डॉ. रंजू सिंगला, डीएमसी डॉ. वंदना बांसल, एसएमओ डॉ. प्रभजोत कौर भी मौजूद थे।

